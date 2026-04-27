Jisil Rishmawi, mujer que provocó accidente en el anillo periférico donde murió Brayan Torres

La conductora del vehículo, un Hyundai Tucson color gris con placa HAY-8758, fue identificada como Jisil Lissette Rishmawi.
Supuestamente, la joven es hondureña de origen palestino. Junto a ella iba Brayan Torres, quien falleció, y otro hombre identificado como Nebil Rishmawi, de 37 años de edad, quien resultó herido.
De acuerdo con el informe preliminar, el accidente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad, sumado a que la conductora tenía altos niveles de alcohol en su sangre. El siniestro se registró este lunes 27 de abril a las 4:30 de la mañana.
La prueba de alcoholemia que se le realizó a Jisil Lissette Rishmawi arrojó un resultado de 94.1, por lo que se le supone responsable del accidente que acabó con la vida de Brayan Torres.
Jisil Lissette Rishmawi fue detenida tras el accidente y se le efectuó la toma de muestras de sangre y orina, en coordinación con Medicina Forense, con el fin de continuar con las diligencias investigativas y remitir el caso a la Fiscalía.
¿Cómo sucedieron los hechos? El vehículo Hyundai Tucson, color gris, con placa HAY-8758, colisionó contra un camión marca Freightliner, color rojo, con placa TCH-2310, que transportaba material en una plataforma.
A la mujer se le acusa de los delitos de homicidio imprudente, conducción temeraria y daños, luego de provocar la muerte de un ciudadano de origen argentino en el Anillo Periférico de Tegucigalpa, a la altura de Villas del Sol.
La víctima fue identificada como Brayan Alexis Torres, conocido como ‘Tato Torres’, de 27 años de edad, originario de Naschel, San Luis, Argentina.
Torres era campeón del Pro Padel Player Panamá 2023. Tenía experiencia en entrenamientos individuales, en parejas y grupos pequeños.
El cuerpo del fallecido quedó atrapado en el amasijo de hierro y, tras un arduo esfuerzo, lograron extraerlo.