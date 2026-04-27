Recuento de casos en los que guardias han matado personas en Honduras

Un adolescente de 14 años, de origen chino, perdió la vida de un escopetazo en la cabeza a manos de un guardia de seguridad. El brutal ataque se ha convertido en el eslabón más reciente de una cadena de sangre que involucra a vigilantes privados en crímenes contra civiles y hasta sus propios compañeros. A continuación el recuento de los casos más sonados en el país.