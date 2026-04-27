Solo tenía dos días de trabajar en la tienda: revelan datos del guardia que mató a Hong Zhixuan

Una verdadera tragedia vive una familia de origen chino que reside en Tegucigalpa, Honduras, dueños de una tienda ubicada en la colonia 21 de Febrero, luego de que su hijo adolescente fue asesinado sin motivo alguno.
Sandro Josué Martínez Núñez laboraba como guardia de seguridad de la tienda “Zona China”, pero fue él quien asesinó al hijo del dueño del negocio por un arranque de ira.
El pequeño Hong Zhixuan apenas estaba conociendo a Sandro Josué Martínez Núñez; incluso, el mismo día en que lo asesinó le preguntó: “¿Cómo te llamas?”.
Las autoridades del Poder Judicial revelaron que Sandro Martínez solo tenía dos días de laborar para la tienda. ¿Cómo ocurrió el crimen?
Las autoridades indican que el primer contacto que Sandro tuvo con el menor fue cuando lo saludó: “Buenos días” y posteriormente cuando le preguntó “¿cómo te llamas?”.
Sandro tomó el arma del locker, luego fue visto en el área de ropa manipulándola y posteriormente se dirigió a la entrada de la tienda.
A las 9:30 de la mañana, el guardia se dirigió al área de caja, donde se encontraba el adolescente chino, y le disparó en la cabeza.
Según la cronología brindada por el Poder Judicial, no hubo ninguna discusión entre el acusado y la víctima.
Sandro Josué Martínez, “sin motivo alguno, le disparó en la cabeza con la escopeta, provocándole la muerte al adolescente”.
Las autoridades le dictaron detención judicial a Sandro Martínez y fue trasladado al centro penitenciario de Támara.