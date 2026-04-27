Detalle a detalle: revelan cronología de cómo guardia mató al menor Hong Zhixuan

Sandro Josué Martínez Núñez, guardia de seguridad que asesinó a Hong Zhixuan al interior de una tienda de productos chinos en la colonia 21 de Febrero, fue enviado a la cárcel luego de que un juez le dictara detención judicial.
Las autoridades del Poder Judicial detallaron paso a paso cómo ocurrió el crimen contra el menor de ascendencia asiática el pasado sábado 25 de abril en Tegucigalpa. Aquí la cronología.
Según detallaron, la víctima ingresó al negocio junto a su padre y, después, ingresó el guardia de seguridad, quien solicitó permiso para sacar el arma del locker.
Luego de que Sandro sacara el arma del locker, Hong Zhixuan lo saludó con un "buenos días" y le preguntó cómo se llamaba, ya que el guardia apenas tenía dos días de laborar para la tienda.
Seguidamente, Sandro se dirigió al área de ropa, donde empezó a manipular el arma asignada y luego se trasladó a la entrada de la tienda.
Cuando el reloj marcó las 9:30 de la mañana, ingresó a la tienda y se dirigió al área de caja, donde se encontraba Hong Zhixuan.
Las autoridades del Poder Judicial, a través de un comunicado, explicaron que, una vez que llegó al área de caja, le disparó al menor de 14 años sin motivo alguno.
El joven chino recibió un solo disparo en la cabeza, lo que provocó su muerte de forma inmediata.
"El sospechoso pretendía huir del lugar, pero fue detenido por las personas que se encontraban en el lugar", detallaron las autoridades.
El imputado fue remitido al centro penitenciario de hombres ubicado en el valle de Támara. Su audiencia inicial fue programada para el jueves 30 de abril.