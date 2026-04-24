No habrá prorroga para entrega de documentos de aspirantes al CNE y TJE

Según fuentes legislativas, hasta este viernes al menos una docena de hondureños había presentado su documentación, por lo que se prevé un incremento en la afluencia de postulantes durante los últimos días de la convocatoria.

Mediante un comunicado oficial, el Congreso Nacional recordó a los aspirantes que la entrega de expedientes deberá realizarse dentro del período establecido para poder participar en el proceso de selección.

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Legislativa Especial encargada de la selección de los nuevos funcionarios para el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y el Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ) reiteró que ​​​​ no habrá prórroga para la recepción de documentos de los postulantes, cuyo plazo vence el domingo 26 de abril .

La comisión aclaró que se otorgará un período adicional de 48 horas únicamente para subsanar o completar documentos faltantes, el cual finalizará el martes 28 de abril.

Este beneficio aplicará exclusivamente a quienes hayan entregado su expediente antes del cierre oficial del proceso y necesiten corregir requisitos administrativos pendientes.

No obstante, la Comisión fue enfática al señalar que este beneficio de subsanación no aplica para quienes no presenten ningún documento dentro del plazo que vence el domingo.

En tales casos, el postulante quedará automáticamente fuera del concurso, ya que el mecanismo busca facilitar la participación de perfiles idóneos sin menoscabar el cumplimiento estricto de los requisitos legales establecidos en la ley.

“Instamos a todos los postulantes a cumplir con estos plazos y contribuir al fortalecimiento institucional del país”, reza el comunicado de la Comisión, la cual está integrada por doce diputados de distintas bancadas.

Una vez concluida la recepción de postulaciones, iniciará la fase de evaluación de expedientes y posteriormente, las audiencias públicas, en las que los aspirantes deberán demostrar su idoneidad técnica e independencia para ocupar las vacantes dejadas por los funcionarios destituidos mediante juicio político.