Eder Mejía defiende apertura total en postulaciones a órganos electorales

Tegucigalpa, Honduras.-La recepción de postulaciones para integrar los órganos electorales entra en su fase decisiva en el Congreso Nacional, donde la comisión especial analiza los perfiles de aspirantes al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, recalcó que la ley permite la participación de ciudadanos sin distinción de afiliación política, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
“La ley no les prohíbe, pueden ser de Libre, nacionalistas, liberales, de sociedad civil y quienes quieran postularse, con tal cumplan los requisitos que establece la Ley Electoral”, afirmó en declaraciones al noticiero Hoy Mismo.
El congresista enfatizó además que “no se puede restringir la participación de nadie, no se puede decir que solo los de un color político pueden postularse”, en referencia al proceso de selección de autoridades electorales.
La comisión recibe hojas de vida para cubrir cinco cargos vacantes: dos en el CNE y tres en el TJE. Hasta el momento, únicamente el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano, ha presentado su documentación completa para optar a uno de los puestos.
Mejía indicó que al menos otras tres personas manifestaron su interés en participar; sin embargo, no entregaron la totalidad de los requisitos, por lo que se comprometieron a completar su expediente en el transcurso de este jueves.
El plazo para presentar postulaciones vence el próximo domingo. Posteriormente, a partir del lunes, la comisión iniciará la revisión de los documentos y habilitará un período para subsanar inconsistencias antes de avanzar en el proceso de selección final.