Eder Mejía defiende apertura total en postulaciones a órganos electorales

Tegucigalpa, Honduras.-La recepción de postulaciones para integrar los órganos electorales entra en su fase decisiva en el Congreso Nacional, donde la comisión especial analiza los perfiles de aspirantes al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, recalcó que la ley permite la participación de ciudadanos sin distinción de afiliación política, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

“La ley no les prohíbe, pueden ser de Libre, nacionalistas, liberales, de sociedad civil y quienes quieran postularse, con tal cumplan los requisitos que establece la Ley Electoral”, afirmó en declaraciones al noticiero Hoy Mismo.