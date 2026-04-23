OACNUDH insta que elección de funcionarios electorales se base en idoneidad

A través de un comunicado oficial, el organismo internacional subrayó que la legitimidad de estos altos cargos depende de una evaluación técnica que garantice la independencia de las instituciones frente a las presiones políticas.

Tegucigalpa, Honduras.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras ( OACNUDH ) hizo un llamado enérgico al Congreso Nacional para que el proceso de selección de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y el Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ) se fundamente en criterios estrictos de capacidad y méritos.

​Actualmente, el Legislativo hondureño avanza en el cronograma establecido por la Comisión Especial de Selección, la cual ya inició la recepción de hojas de vida y se prepara para la etapa de audiencias públicas.

Este proceso surge tras las vacantes dejadas en ambos entes, lo que ha generado una alta expectativa nacional sobre si las nuevas autoridades responderán a perfiles técnicos o si, por el contrario, se mantendrá la tradición de repartición de cuotas partidarias entre las fuerzas mayoritarias del Congreso.

​“La Oficina recuerda la importancia de seleccionar estos altos cargos a través de la ponderación de méritos y competencias, la adecuación profesional y personal de los candidatos”, señaló el organismo en su boletín informativo.

​El organismo fue enfático al reiterar las recomendaciones de su más reciente informe anual, donde insta a Honduras a realizar una nominación de consejeros y magistrados basada en la independencia y la idoneidad, dejando de lado la militancia partidaria como requisito de selección.

Para la OACNUDH, asegurar que los nuevos funcionarios cuenten con una trayectoria íntegra es vital para fortalecer el sistema democrático y la justicia electoral de cara a los próximos eventos comiciales en el país.

​Además del enfoque en la selección, el ente internacional puso sobre la mesa la necesidad de revisar el marco legal vigente.

Según la OACNUDH, la Ley Especial de Juicio Político (Decreto 51-2013) requiere reformas urgentes para alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos, sugiriendo que la normativa actual podría presentar vacíos que afectan el debido proceso y la seguridad jurídica en Honduras.

​“OACNUDH reitera su disposición para brindar asistencia técnica y acompañamiento al Estado hondureño en la adopción de medidas que fortalezcan el sistema electoral y la independencia judicial”, detalló la oficina regional.

​Con este pronunciamiento, la comunidad internacional suma presión sobre la Comisión Especial que preside el diputado Antonio Rivera Callejas, en momentos donde diversas bancadas han manifestado tener ya listos a sus candidatos.

El cumplimiento de estas recomendaciones será se mucha relevancia para determinar si el proceso de selección de 2026 marca una ruptura con el pasado o si se mantiene bajo la sombra de los acuerdos políticos tradicionales.