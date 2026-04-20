Vacantes en CNE y TJE entran en fase de selección en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la destitución del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, el Congreso Nacional (CN) deberá iniciar el proceso para la elección de sus sustitutos.

El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, explicó que el procedimiento contempla la conformación de una comisión especial multipartidaria encargada de dirigir el proceso de selección. “Se debe nombrar una comisión especial, tiene que ser multipartidaria, deben estar representadas todas las bancadas.