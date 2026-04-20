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Vacantes en CNE y TJE entran en fase de selección en el Congreso Nacional

Con una mayoría de 86 votos, el pleno legislativo deberá nombrar a los sustitutos del CNE y TJE tras concluir las audiencias y el filtro de perfiles

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 00:00
Vacantes en CNE y TJE entran en fase de selección en el Congreso Nacional

La junta directiva del CN nombrará una comisión partidaria.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la destitución del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, el Congreso Nacional (CN) deberá iniciar el proceso para la elección de sus sustitutos.

El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, explicó que el procedimiento contempla la conformación de una comisión especial multipartidaria encargada de dirigir el proceso de selección. “Se debe nombrar una comisión especial, tiene que ser multipartidaria, deben estar representadas todas las bancadas.

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Esta comisión al día siguiente debe hacer una convocatoria pública a todos los postulantes”, detalló. El legislador agregó que la comisión será responsable de revisar los perfiles, realizar un proceso de depuración y convocar a audiencias públicas antes de emitir una recomendación al pleno del CN.

“La comisión los revisa, analiza, hace un filtro, realiza una audiencia pública y posteriormente recomienda al pleno quiénes podrían ser los consejeros y magistrados del CNE o TJE. Luego es el pleno, con 86 votos, el que nombra a los sustitutos”, indicó.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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