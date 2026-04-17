Congreso activará comisión y convocatoria para sustituir a destituidos del CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) pondrá en marcha el proceso legal para sustituir a los funcionarios destituidos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras la decisión aprobada por mayoría de votos la noche del jueves 16 de abril. La medida se produjo luego de que Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez fueran sometidos a juicio político por sus actuaciones durante las elecciones de 2025.

El diputado nacionalista Mario Pérez explicó que el siguiente paso será aplicar el mecanismo establecido en la ley electoral para llenar las vacantes que quedaron vacías.

“Lo que sigue es el nombramiento de los sustitutos mediante un proceso que establece la ley”, declaró. Asimismo, detalló el rol de una comisión especial en este procedimiento. “Una comisión especial será la encargada de gestionar el proceso de postulación de los aspirantes a sustituir a los cuatro funcionarios que han sido destituidos”, señaló. Por su parte, el diputado Antonio Rivera Callejas amplió que esta comisión será nombrada por la presidencia del Congreso y tendrá carácter multipartidario. “Ahora viene el nombramiento de una comisión especial que la nombra el presidente del Congreso, de acuerdo al artículo 27 de la ley electoral”, indicó.

“Tiene que ser una comisión multipartidaria... esta comisión hace una convocatoria abierta a todos los postulantes, quienes llevan sus hojas de vida a la secretaría y luego empieza un proceso de la comisión para proponerle al pleno los candidatos y el pleno decide después quiénes ocuparán estas vacantes”, explicó. El pleno del Congreso será el encargado de tomar la decisión final sobre quiénes ocuparán los cargos en los organismos electorales. En medio del proceso, el abogado y analista político Carlos Arévalo señaló que persiste incertidumbre sobre como se manejará la representación política en estas instituciones.