Congreso destituye a Marlon Ochoa, Mario Morazán y a dos suplentes del TJE

Tegucigalpa, Honduras.– El pleno del Congreso Nacional de Honduras aprobó la destitución de cuatro funcionarios electorales señalados por presuntas actuaciones contrarias a sus funciones durante los procesos electorales de 2025, tras concluir el juicio político desarrollado en el hemiciclo legislativo. Entre los destituidos figura el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alexis Morazán Aguilera, cuya remoción fue aprobada con el respaldo de 88 de los 128 diputados. En votaciones separadas también fueron destituidos el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, así como los magistrados suplentes del TJE Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.



Cabe señalar que los nueve integrantes de la comisión especial de juicio político, encargada de liderar el proceso investigativo contra los ahora exfuncionarios, no votaron, para mantener la objetividad del que se convirtió en el primer juicio político realizado en el país; aunque la ley para este mecanismo data desde 2013.

Las decisiones se tomaron luego de que el pleno analizara el informe final elaborado por la Comisión Especial de Juicio Político, el cual concluyó que los cuatro funcionarios habrían incumplido sus funciones y disposiciones constitucionales durante el proceso electoral de 2025, por lo cual, recomendó al pleno, la destitución.

Durante la sesión legislativa, el magistrado Mario Morazán fue el único de los enjuiciados que aceptó comparecer ante el pleno. Su defensa se extendió por más de cinco horas, en un ambiente marcado por momentos de tensión e intercambios verbales entre diputados y el funcionario.

En su intervención, Morazán rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que el proceso tenía motivaciones políticas. “Soy absolutamente inocente porque he actuado conforme al derecho y conforme a la justicia”, expresó durante su comparecencia. Asimismo, cuestionó el procedimiento legislativo al señalar que el informe que recomendaba su destitución debía haber sido entregado con anticipación para su revisión, pues dijo haberlo recibido dos horas antes. El magistrado insistió en que acudió al Congreso con la intención de defender su actuación como juez electoral.

Por su parte, autoridades del Congreso destacaron que el proceso se desarrolló conforme a la normativa vigente. El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, señaló que este juicio político representa uno de los primeros en completarse en todas sus etapas, desde la admisión de la denuncia hasta la votación final en el pleno.