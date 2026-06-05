United 2026: un mundial con tinte inédito

Este será el campeonato más largo de la historia, pues tendrá una duración total de 39 días. Conozca los datos más inéditos de esta edición mundialista.
Mundial más largo. Esta será la justa mundialista más larga de la historia, con una duración de 39 días en total, desde su inauguración el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026, cuando se dispute la gran final.
El Mundial con más partidos de la historia. La ampliación del número de participantes llevará el calendario a una cifra récord de 104 encuentros, convirtiendo a United 2026 en la Copa del Mundo con más partidos.
48 selecciones marcarán un nuevo récord. La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición número 23 del torneo y pasará a la historia como la primera con 48 selecciones participantes, ampliando significativamente el alcance de la competencia (antes eran 32) y ofreciendo más oportunidades a combinados de todo el mundo.
La nación más pequeña. Curazao se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA por primera vez, siendo la nación más pequeña tanto en área como en población que alcanza la fase principal del torneo.
Se jugará por primera vez en tres sedes. Esta edición será la primera vez que la Copa Mundial se dispute en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. También será la segunda vez que el torneo tenga varios anfitriones.
Un operativo sin precedentes. La organización involucra tres países, 16 ciudades y cientos de organismos de seguridad, algo sin precedentes para una Copa del Mundo. Este es el operativo más grande en la historia de los eventos deportivos y por primera vez se prohibirán las vuvuzelas dentro de los estadios.
Se estrenarán 891 futbolistas. De los 1,248 jugadores que van a estar en United 2026, solo 357 han disputado al menos una edición de la Copa del Mundo. Un total de 891 futbolistas vivirán la competición por primera vez en su carrera profesional.
México, el primero en albergar tres mundiales. México establecerá un récord como anfitrión, acogiendo la Copa del Mundo por tercera vez tras haberlo hecho anteriormente en las justas de 1970 y 1986. Los Estados Unidos lo harán por segunda vez tras 1994, mientras que para Canadá será su primera vez acogiendo el evento.
Argentina lidera entre entrenadores. Hay seis argentinos entre los entrenadores para United 2026, la mayor cifra de representación en un mundial de fútbol: Lionel Scaloni (Argentina), Sebastián Beccacece (Ecuador), Néstor Lorenzo (Colombia), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), Marcelo Bielsa (Uruguay) y Gustavo Alfaro (Paraguay).
Ocho partidos para levantar la copa. Los dos primeros equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros pasarán ahora a los dieciseisavos de final, ronda que se jugará por primera vez en la historia. Los aspirantes al título tendrán que jugar ahora ocho partidos, desde la fase de grupos hasta la final, en lugar de siete.
Récord de jugadores participantes. Un total de 1,248 jugadores formarán parte del torneo, la cifra más alta en la historia de la Copa del Mundo tras confirmarse los listados de convocados. Este es un reflejo directo de la expansión del campeonato y del aumento de selecciones clasificadas.