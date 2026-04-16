“Es arbitrario y abusivo”: Mario Morazán duda acudir al CN sin conocer informe del juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, cuestionó este jueves -16 de abril- la forma en la que se desarrolló el juicio político en su contra en el Congreso Nacional (CN) y calificó como “arbitraria y abusiva” la convocatoria para comparecer ante el hemiciclo legislativo este día. Morazán señaló que aún no decide si se presentará a la audiencia para ejercer su defensa, debido a que no ha recibido el informe que sustenta la recomendación de su destitución emitido la noche de ayer por la comisión especial encargada del juicio político. “Este es el último acto violatorio cometido, me quieren llevar a una audiencia sin saber a qué me llevan, no sé qué razones acogieron para recomendar mi destitución”, manifestó.

Cabe recordar que el presidente del CN, Tomás Zambrano, detalló ayer miércoles que los cuatro funcionarios —en proceso de juicio político— tendrán la oportunidad de defenderse ante el pleno hoy a la 1:00 de la tarde. La convocatoria se realizó luego de que la comisión especial de investigación del juicio político del CN, en su informe final, recomendara la destitución de los cuatro funcionarios, entre ellos, el de Mario Morazán. Pese a la cercanía de la audiencia, el funcionario del TJE indicó que se mantiene a la espera de conocer las conclusiones en su contra y, de esta manera, poder preparar su defensa. “Estoy a la espera... estamos a cinco horas, he estado dispuesto a ir a cualquier espacio a rendir cuentas, pero lo que están haciendo es arbitrario y abusivo al no facilitarme los cargos en relación a los cuales debo defenderme”, agregó.

Morazán sostuvo que su intención ha sido comparecer ante el Congreso, pero denunció que el proceso carece de garantías: “Mi decisión ha sido comparecer y el Congreso lo sabe, por eso me quieren llevar al límite”, afirmó. Asimismo, cuestionó la naturaleza del juicio político en su contra y sugirió que responde a intereses de concentración de poder. “Esto no es un juicio político, esto está motivado para centralizar el poder”, dijo textualmente.

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