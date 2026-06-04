¿En cuánto se redujo la morosidad de Banadesa en primer trimestre 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de arrastrar una mora histórica, esta situación reportó una mejoría en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) al primer trimestre de 2026.
Así lo constató EL HERALDO al comprobar la morosidad de la institución bancaria estatal al cierre de marzo de este año cuando sumó 1,927.1 millones de lempiras equivalente a un 29.26%, de conformidad a los informes oficiales.
Para el mismo período de 2025 el incumplimiento en el pago de las obligaciones económicas contraídas con Banadesa totalizaron los 2,409 millones de lempiras con un 45.57% de índice de mora.
En tal sentido, se refleja una reducción interanual de 481.9 millones de lempiras.
La cantidad de préstamos otorgados en las 32 agencias del referido banco se incrementaron en 3,719, ascendiendo a 23,678 créditos.
El reporte de morosidad de Banadesa correspondiente a diciembre del año pasado no se encuentra disponible en el portal de transparencia de la referida institución.
Composición
El capital vencido compone el mayor monto de la mora de Banadesa a marzo de 2026 con 1,253.4 millones de lempiras.
Mientras que 352.1 millones son de capital que se ha procedido al cobro judicial y de capital atrasado se contabilizó 321.7 millones de lempiras.
En Juticalpa y la oficina principal situada en Comayagüela se concentra el 33.3% del total de la mora, es decir 642.1 millones de lempiras.
Por otro lado, los ingresos para la recuperación de préstamos de Banadesa a corto plazo que incluye al sector privado alcanzaron 1,453.9 millones de lempiras de enero a marzo de este año y se registró una recaudación de L289.4 millones, según cifras de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
“Aquí la situación es que debería de dársele un seguimiento continuo a este banco —refiriéndose a Banadesa— de tal forma que los créditos que se otorguen se vayan recuperando de acuerdo a los plazos en los que fueron concedidos y que las garantías que den de los préstamos sean reales, que a la hora que no se pague algún crédito el valor de esa garantía cubra lo que se adeuda”, manifestó a este rotativo la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo.