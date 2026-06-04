¿En cuánto se redujo la morosidad de Banadesa en primer trimestre 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de arrastrar una mora histórica, esta situación reportó una mejoría en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) al primer trimestre de 2026.

Así lo constató EL HERALDO al comprobar la morosidad de la institución bancaria estatal al cierre de marzo de este año cuando sumó 1,927.1 millones de lempiras equivalente a un 29.26%, de conformidad a los informes oficiales.

Para el mismo período de 2025 el incumplimiento en el pago de las obligaciones económicas contraídas con Banadesa totalizaron los 2,409 millones de lempiras con un 45.57% de índice de mora.

En tal sentido, se refleja una reducción interanual de 481.9 millones de lempiras.

La cantidad de préstamos otorgados en las 32 agencias del referido banco se incrementaron en 3,719, ascendiendo a 23,678 créditos.

El reporte de morosidad de Banadesa correspondiente a diciembre del año pasado no se encuentra disponible en el portal de transparencia de la referida institución.