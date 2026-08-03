Piden más celeridad al Partido Liberal para destrabar la reforma al sector eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional mantiene en suspenso la votación final de la reforma al subsector eléctrico a la espera de que la bancada del Partido Liberal presente de manera formal su contrapropuesta al dictamen. La dilación en el debate legislativo genera creciente preocupación entre los parlamentarios, quienes advierten que el estancamiento institucional sigue afectando de manera directa las finanzas públicas y el suministro energético del país. ​Desde la Comisión de Energía se ha reiterado que el proyecto busca dotar de sostenibilidad a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), aliviar la carga fiscal del Estado y estabilizar el sistema de distribución nacional.

No obstante, la falta de consensos definitivos con las distintas fuerzas políticas representadas en el hemiciclo ha impedido el avance fluido de la discusión en el pleno. ​El diputado Eder Mejía, integrante de la Comisión de Energía, enfatizó que la transformación del sistema no responde a intereses partidarios sino a una urgencia nacional. "Nosotros estamos esperando esa contrapropuesta de la bancada del Partido Liberal, esperemos que la estén trabajando y que le den la celeridad que necesita este tema porque no se puede seguir dilatando la reforma al subsector eléctrico del país", expresó Mejía. ​Las pérdidas presupuestarias de la estatal eléctrica continúan consumiendo recursos que bien podrían destinarse a responder a emergencias nacionales y al desarrollo de proyectos clave de infraestructura y bienestar social. ​"Mientras nosotros estamos aquí se está perdiendo dinero que es del pueblo hondureño, fondos que podrían invertirse de mejor manera en infraestructura vial, educación, salud y apoyo al sector productivo frente a la sequía y la inseguridad alimentaria", señaló Mejía.

​El parlamentario sostuvo que la inyección constante de recursos para cubrir el déficit operativo de la estatal frena las inversiones estratégicas en el campo. Por ello, instó a los bloques políticos a asumir un compromiso formal en la mesa de negociación para asegurar la aprobación de las modificaciones legales requeridas. ​"Es necesario tomar decisiones concretas, claras y profundas en el subsector eléctrico para darle certidumbre y un espacio de rescate a las finanzas de la estatal eléctrica que garantice un servicio de calidad a los abonados", indicó el diputado. ​La demanda ciudadana en torno al servicio eléctrico se centra en la erradicación de los cortes intermitentes y el cobro de tarifas acordes con la realidad económica de los hogares. Los constantes apagones no solo interrumpiendo la actividad productiva, sino que ocasionan pérdidas materiales a las familias por daños en sus aparatos electrónicos.​Mejía recordó el compromiso de la representación parlamentaria para atender estos reclamos históricos mediante un marco regulatorio fortalecido.