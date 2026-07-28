Diputado Umaña rechaza que bancada liberal esté retrasando reforma eléctrica

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, rechazó este martes -28 de julio- que la bancada de su partido esté retrasando la aprobación de la reforma al sector eléctrico. El liberal, que calificó los señalamientos como irresponsables, dijo en declaraciones a Radio Cadena Voces que la bancada con su postura únicamente busca revisar el contenido del dictamen, para evitar que se adopten medidas que puedan afectar el futuro de la ENEE, los subsidios a la energía, la electrificación rural y las tarifas que pagan los usuarios, consideró. "El Partido Liberal busca una reforma que permita fortalecer el sistema eléctrico, pero con un análisis técnico y responsable antes de su aprobación", dijo el también médico.

Las declaraciones de Umaña surgen luego que el presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Milton Puerto, pidió a la bancada liberal a presentar sus propias propuestas para acelerar la aprobación de la reforma del sector eléctrico. Puerto instó a recordar la urgencia de alcanzar consensos para una pronta aprobación de la iniciativa. Ante los señalamientos, Umaña reiteró que la principal preocupación de su bancada es que la ENEE no mantenga el control mayoritario en las nuevas sociedades que propone la reforma, pues esto podría trasladar la toma de decisiones estratégicas al sector privado. "Como lo plantea el dictamen, prácticamente la empresa privada tendrá el control accionario, entonces esas cosas son las que nos preocupan, nosotros no queremos que la ENEE quede simplemente como un peaje y que el mantenimiento de El Cajón, el mantenimiento del Cañaveral y otros, solo sea cargado al ENEE, pero que la generación de la ganancia estribe en el sector privado, esa es nuestra preocupación, no otra cosa, no estamos pidiendo nada más y estamos tratando de que todo sea en armonía y con un consenso", amplió. Además difiere del hecho de que el dictamen impida renegociar contratos de generación vigentes y planteó que los excedentes de energía deberían utilizarse para reducir las tarifas eléctricas o fortalecer la electrificación rural, en lugar de destinarse prioritariamente al mercado regional. El Partido Liberal trabaja en una contrapropuesta, pero sin comprometer el control estatal sobre el sistema eléctrico, aseguró el liberal.