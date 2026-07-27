Congreso Nacional aprueba dos contratos de energía para mitigar el déficit

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional respaldó por mayoría la aprobación de dos contratos transfronterizos de compra de potencia y energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER) a favor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La medida fue impulsada como una acción urgente e inmediata para enfrentar el déficit estructural de generación que atraviesa el sistema energético nacional y asegurar el suministro eléctrico continuo en el país durante el año 2026.
El paquete normativo remitido por el Poder Ejecutivo contempla la adquisición formal de 80 megavatios (MW) distribuidos entre las sociedades mercantiles Edenisa Energy Trading S.A. de C.V. y Pan-Am Generating Limited S.A. de C.V..
"No es un contrato nuevo, es un proceso que es normal en Centroamérica en la adjudicación y contratación de contratos transfronterizos por decirles en cifra más sencillo", expresó Guillermo Peña Panting, gerente de la ENEE.
La vigencia de las contrataciones está enmarcada en las disposiciones técnicas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y los reglamentos vigentes del mercado regional centroamericano.
"Este caso ya les digo está regido bajo reglas del mercado centroamericano y empieza cuando en la ENEE tiene el sistema nacional un déficit, la CREE permite salir a buscar al mercado regional", afirmó Peña Panting.
El aspecto financiero de las adquisiciones parlamentarias representa un beneficio económico directo para las arcas estatales en comparación con los costos de los generadores locales e insumos térmicos derivados del petróleo.
"¿Saben ustedes a cuánto es el precio de esta energía que la estamos comprando? A 8 centavos de dólar el kilowatt, mientras a los generadores hondureños les compramos a 13, 14, 16 y más hacia arriba los de diésel", expresó Mario Pérez, presidente de la Comisión de Dictamen.
Las compras aprobadas contemplan el suministro de potencia desde los puntos de interconexión con Panamá y Nicaragua para robustecer el flujo energético en los nodos nacionales. "Son 50 MW de Panamá y 30 MW de Nicaragua, ojalá un día pudiéramos aspirar a comprar energía en Honduras a esos precios", sostuvo Pérez.
En esta ocasión se contó con el apoyo de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), ya que este proceso viene desde la administración de la expresidenta Xiomara Castro.