Revelado: salario de Xiomara Castro, Doris Gutiérrez y demás diputados de Honduras al Parlacen

Doris Gutiérrez, una de las diputadas de Honduras al Parlamento Centroamericano (Parlacen), brindó detalles sobre el salario de ellos en el órgano centroamericano. Este también es el salario de la expresidente Xiomara Castro y otros representantes de Honduras.
El Parlacen está conformado por 20 diputados titulares por cada Estado parte, electos mediante sufragio universal, directo y secreto, con mandatos que coinciden con el periodo presidencial del país que representan.
El Parlamento Centroamericano es considerado el principal órgano político de integración regional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y está integrado por diputados electos, así como por exjefes de Estado y de gobierno de los países miembros, conforme a lo establecido en su Tratado Constitutivo.
Tras haber sido designada presidencial, Doris Gutiérrez pasó a ser uno de los diputados de Honduras al Parlacen y habló sobre el salario que tienen.
"Ganamos 4,400 dólares (mensuales) y en cuanto al salario son 1,200 dólares que equivale a 41 mil lempiras. Tenemos una asignación de dietas para ir a Guatemala y lo tenemos que poner de nuestro salario de 1,800 dólares".
Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández, es otro de los diputados de Honduras al Parlacen. Con esos 1,800 dólares de dieta cada diputado debe pagar su comida, transporte y hospedaje cuando sesionan en Guatemala.
Además reciben 300 dólares de bono. En total cada uno de ellos ganan 4,400 dólares que en total son L118,063 mensualmente.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros se integran al Parlamento al concluir su mandato, como sucedió con Xiomara Castro desde el 27 de enero.
La expresidenta Xiomara Castro pasó al Parlamento Centroamericano tras dejar el poder en Honduras. Hay otros exfuncionarios como el exministro de Defensa, Samuel Reyes, y otras personalidades políticas.
Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia, estuvo este 23 de julio en el Congreso Nacional junto a otros compañeros del Parlacen. El principal objetivo del Parlacen promover la integración política, económica, social y cultural entre los países miembros.