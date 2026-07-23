¿Quiénes podrán acceder al nuevo proyecto agrícola de L455 millones anunciado por Nasry Asfura?

El anuncio de una inversión de 17 millones de dólares, equivalentes a unos L455 millones, para ampliar el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) ha despertado el interés de miles de productores hondureños. Pero, ¿quiénes podrán acceder a este programa y qué beneficios contempla? Te lo contamos.
El presidente Nasry Asfura dio a conocer la ampliación del proyecto durante el Día de Campo organizado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en la comunidad de San Antonio Valle, municipio de Erandique, departamento de Lempira.
De acuerdo con lo informado por el mandatario, la nueva inversión permitirá incorporar de forma integral a más de 4,500 productores adicionales, quienes recibirán diferentes herramientas para mejorar su producción y aumentar sus ingresos.
Aunque las autoridades no detallaron los requisitos específicos para incorporarse al programa, sí explicaron que los beneficiarios serán familias productoras, principalmente aquellas vinculadas al desarrollo agrícola que forman parte de las zonas de cobertura de ProOccidente.
¿Qué beneficios recibirán los productores? Entre los principales apoyos anunciados se encuentra la asistencia técnica especializada, mediante la cual los agricultores recibirán acompañamiento para mejorar sus métodos de producción y hacer más eficientes sus cultivos.
Además, el proyecto contempla la entrega de tecnologías climáticamente inteligentes, orientadas a que los productores puedan enfrentar de mejor manera los efectos del cambio climático, aprovechar los recursos disponibles y aumentar el rendimiento de sus tierras.
Otro de los beneficios será el acceso a financiamiento, una herramienta que permitirá a los agricultores invertir en sus parcelas y fortalecer sus actividades productivas con mayores oportunidades de crecimiento.
El programa también brindará acompañamiento para que las cosechas puedan llegar a mercados formales, con el objetivo de que los productores obtengan mejores precios por sus productos y mayores ingresos para sus familias.
Durante su intervención, Nasry Asfura aseguró que el fortalecimiento del agro representa una prioridad para su administración, al considerar que la producción nacional está estrechamente relacionada con la seguridad alimentaria del país.
"El agro es fundamental para el país, porque la seguridad alimentaria también es seguridad nacional", expresó el mandatario al presentar la ampliación del proyecto.
Las autoridades informaron que durante 2026, ProOccidente ya ha capacitado y entregado tecnologías a más de 2,000 productores, como parte de las acciones para incrementar la productividad agrícola.
Asimismo, indicaron que 2,219 hectáreas incorporarán sistemas de producción que permitirán optimizar el uso del agua, aumentar el rendimiento de los cultivos y reducir el impacto de los fenómenos asociados al cambio climático.
Con esta nueva inversión, el Gobierno busca ampliar el alcance de ProOccidente y beneficiar a miles de familias dedicadas a la agricultura, fortaleciendo un modelo que apuesta por combinar asistencia técnica, innovación, financiamiento y acceso a mercados para impulsar el desarrollo del campo hondureño.
La ampliación de ProOccidente permitirá incorporar a más de 4,500 productores con asistencia técnica, financiamiento y nuevas tecnologías para fortalecer la producción agrícola.