¿Quiénes podrán acceder al nuevo proyecto agrícola de L455 millones anunciado por Nasry Asfura?

El anuncio de una inversión de 17 millones de dólares, equivalentes a unos L455 millones, para ampliar el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) ha despertado el interés de miles de productores hondureños. Pero, ¿quiénes podrán acceder a este programa y qué beneficios contempla? Te lo contamos.