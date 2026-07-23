Ricardo Cardona reaparece en Honduras y explica por qué se fue a Nicaragua en 2022

Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia, reapareció en el Congreso Nacional y explicó por qué se fue a Nicaragua en el 2022. El exfuncionario se refirió a su presencia en el país hermano y los procesos judiciales que le atribuían.
En junio del 2022 se informó que Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia del exmandatario Juan Orlando Hernández, se le otorgó la nacionalidad nicaragüense.
La aparación de Cardona se dio por la visita de los diputados del Parlacen en el Congreso Nacional, donde los recibió el presidente Tomás Zambrano.
Los diputados del Parlacen y del Congreso acordaron trabajar de forma articulada y ahí estuvo Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia que se había ido a Nicaragua.
En marzo del presente año, Ricardo Cardona apareció en una reunión del Parlacen, específicamente de la Comisión de Derechos Humanos.
Al explicar los motivos por el que se fue a Nicaragua, dijo: "Estoy en Honduras desde enero de este año, no tengo ningún requerimiento fiscal, de igual manera me investigaron y estoy bien en el país".
Y añadió: "Tengo la nacionalidad de Honduras y de Nicaragua, tengo mi solvencia del Tribunal Superior de Cuentas y nunca fui requerido. Yo me fui porque acá se estaba dando una persecusión política..."
Y siguió: "Había una persecusión política contra todos los exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando y nuestros abogados nos recomendaron salir del país por seguridad".
Continuó diciendo que "no tengo orden de captura ni vinculado a ningún acto de corrupción, en el 2020 el Tribunal Superior de Cuentas me dieron mi finiquito donde establecen que no tengo nada que temer. Había persecusión política y judicial contra todos los exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández. En Nicaragua fui consultor y hasta vendí carros usados, el expresidente Hernández hizo amistad con Nicaragua y eso nos hizo que nos pudieran acoger, además de la cercanía".
En el Parlacen también está la expresidenta Xiomara Castro, quien al dejar la titularidad del Poder Ejecutivo ahora es parte de los diputados por Honduras en el órgano de integración centroamericano.