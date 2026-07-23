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Ricardo Cardona reaparece en Honduras y explica por qué se fue a Nicaragua en 2022

Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández, reapareció en el Congreso Nacional

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 15:02
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Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia, reapareció en el Congreso Nacional y explicó por qué se fue a Nicaragua en el 2022. El exfuncionario se refirió a su presencia en el país hermano y los procesos judiciales que le atribuían.

 Fotos: Cortesía redes
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En junio del 2022 se informó que Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia del exmandatario Juan Orlando Hernández, se le otorgó la nacionalidad nicaragüense.

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La aparación de Cardona se dio por la visita de los diputados del Parlacen en el Congreso Nacional, donde los recibió el presidente Tomás Zambrano.

 Foto: Cortesía redes Congreso
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Los diputados del Parlacen y del Congreso acordaron trabajar de forma articulada y ahí estuvo Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia que se había ido a Nicaragua.

Foto: Cortesía redes Congreso
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En marzo del presente año, Ricardo Cardona apareció en una reunión del Parlacen, específicamente de la Comisión de Derechos Humanos.

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Al explicar los motivos por el que se fue a Nicaragua, dijo: "Estoy en Honduras desde enero de este año, no tengo ningún requerimiento fiscal, de igual manera me investigaron y estoy bien en el país".

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Y añadió: "Tengo la nacionalidad de Honduras y de Nicaragua, tengo mi solvencia del Tribunal Superior de Cuentas y nunca fui requerido. Yo me fui porque acá se estaba dando una persecusión política..."

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Y siguió: "Había una persecusión política contra todos los exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando y nuestros abogados nos recomendaron salir del país por seguridad".

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Continuó diciendo que "no tengo orden de captura ni vinculado a ningún acto de corrupción, en el 2020 el Tribunal Superior de Cuentas me dieron mi finiquito donde establecen que no tengo nada que temer. Había persecusión política y judicial contra todos los exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández. En Nicaragua fui consultor y hasta vendí carros usados, el expresidente Hernández hizo amistad con Nicaragua y eso nos hizo que nos pudieran acoger, además de la cercanía".

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En el Parlacen también está la expresidenta Xiomara Castro, quien al dejar la titularidad del Poder Ejecutivo ahora es parte de los diputados por Honduras en el órgano de integración centroamericano.

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