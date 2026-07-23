Ricardo Cardona reaparece en Honduras y explica por qué se fue a Nicaragua en 2022

Continuó diciendo que "no tengo orden de captura ni vinculado a ningún acto de corrupción, en el 2020 el Tribunal Superior de Cuentas me dieron mi finiquito donde establecen que no tengo nada que temer. Había persecusión política y judicial contra todos los exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández. En Nicaragua fui consultor y hasta vendí carros usados, el expresidente Hernández hizo amistad con Nicaragua y eso nos hizo que nos pudieran acoger, además de la cercanía".