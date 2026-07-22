¿Quién es Nazareth Fajardo, hija de 19 años de Godofredo que trabaja en la Alcaldía con un sueldo de L45,00O?

La divulgación de un listado con empleados, cargos y salarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) colocó en el centro de la discusión a Nazareth Galilea Fajardo Banegas, una joven de 19 años que aparece contratada como asesora y cuyo nombre ha cobrado notoriedad por ser hija del diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo.
La información difundida señala que Nazareth ocupa un puesto como asesora de la Regiduría 1 y percibe un salario mensual de 45,000 lempiras, una remuneración que rápidamente provocó reacciones entre ciudadanos y usuarios de redes sociales.
Hasta antes de que se conociera la planilla municipal, el nombre de la joven era prácticamente desconocido en la esfera pública. La información disponible sobre ella es escasa y se limita, principalmente, a los datos relacionados con su contratación y a su parentesco con el congresista.
De acuerdo con los documentos divulgados, Nazareth comenzó a laborar en la AMDC el 5 de enero de 2026, formando parte del grupo de asesores adscritos a la Regiduría 1 de la comuna capitalina.
Hasta el momento no existen registros públicos que detallen ampliamente su experiencia profesional, historial laboral o formación académica, aspectos que han sido motivo de debate tras hacerse pública su contratación.
Lo que sí ha trascendido es lo expresado por su padre, quien ha manifestado que su hija posee preparación académica, conocimientos tecnológicos y dominio del idioma italiano, capacidades que, según afirmó, respaldan su desempeño profesional.
El caso también ha reavivado la discusión sobre la contratación de asesores dentro de la alcaldía capitalina y el presupuesto destinado al pago de personal administrativo, especialmente luego de conocerse la nómina que circula en redes sociales-
Frente a las críticas, el diputado Godofredo Fajardo negó haber utilizado su cargo para gestionar el nombramiento de su hija y aseguró que ella consiguió el empleo por sus propios méritos.
Asimismo, sostuvo que Nazareth, al ser mayor de edad, tiene derecho a optar por oportunidades laborales y reiteró que cuenta con la preparación necesaria para desempeñar el cargo que ocupa dentro de la administración municipal.
El legislador también afirmó que nunca ha intervenido para conseguir puestos de trabajo a favor de sus familiares y aseguró que ninguno de sus hijos trabaja ni trabajará bajo su dirección en el Congreso Nacional.
Mientras tanto, la contratación de Nazareth Fajardo continúa generando opiniones divididas.
Para algunos sectores, el caso pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los criterios utilizados para contratar personal en instituciones públicas; para otros, corresponde a las autoridades competentes determinar si el proceso cumplió con los procedimientos establecidos.