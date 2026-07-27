Claves para entender el regreso de JOH: impacto en la justicia, política y poder en Honduras

Después de más de cuatro años fuera de Honduras, este domingo 26 de julio, el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández no solo marcó el reencuentro con su familia y simpatizantes, sino que volvió a colocar su figura en el centro del debate político y judicial del país.
Su llegada estuvo acompañada de discursos, muestras de respaldo y reacciones de distintos sectores que coinciden en un punto: el proceso que ahora enfrentará en Honduras será determinante.
Desde antes de que aterrizara en el Aeropuerto Internacional Palmerola, en el departamento de Comayagua, el retorno del exmandatario ya generaba expectativa. Cientos de simpatizantes viajaron desde diferentes departamentos para recibirlo, mientras el Estado desplegó un operativo de seguridad para acompañar su llegada y el desarrollo de las actividades previstas durante la jornada.
Sin embargo, más allá de las imágenes del reencuentro familiar, el principal mensaje del día fue que Hernández vuelve al país en un contexto completamente distinto al que dejó en 2022, cuando fue extraditado hacia Estados Unidos. Esta vez regresa para responder ante los tribunales hondureños por un proceso diferente, relacionado con presuntos actos de corrupción.
¿Qué buscó transmitir en su primer discurso? En su primera intervención pública en la Finca Rocío, ubicada en Comayagua, el exgobernante centró buena parte de su mensaje en agradecer el respaldo de su familia, de sus simpatizantes y de quienes, según dijo, oraron por él durante el tiempo que permaneció fuera del país.
También insistió en que considera que las acusaciones que enfrentó en Estados Unidos, relacionadas con el narcotráfico, fueron injustas y reiteró que siempre sostuvo su inocencia. Otro de los ejes de su discurso fue anunciar que enfrentará voluntariamente el proceso judicial pendiente en Honduras.
Hernández afirmó que comparecerá ante la justicia porque, según expresó, confía en que la ley debe aplicarse sin motivaciones políticas y pidió que su caso sea resuelto conforme al debido proceso.
Además de referirse a su situación personal, dedicó varios minutos a hablar del Partido Nacional. Aseguró que no pretende regresar para competir por un cargo de elección popular y sostuvo que su intención es contribuir a mantener la unidad de la institución política a la que pertenece. También manifestó públicamente su respaldo al presidente Nasry Asfura y llamó a fortalecer las instituciones del país.
Aunque el discurso estuvo cargado de referencias familiares, religiosas y políticas, uno de los anuncios con mayor impacto fue su decisión de impulsar acciones para recuperar los bienes que, según sostiene, pertenecían a su familia a través de arduo trabajo y herencias y que actualmente permanecen asegurados dentro de procesos de privación de dominio.
¿Qué acusaciones enfrenta en Honduras? Juan Orlando Hernández deberá comparecer ante un juez en el marco del expediente conocido como Pandora II.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), el Ministerio Público acusa a Hernández y a otros exfuncionarios de los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, relacionados con el supuesto desvío de más de 288 millones de lempiras entre 2010 y 2013 mediante las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
Según la Fiscalía, parte de esos recursos habría sido utilizada para financiar actividades políticas mediante empresas de fachada, contratos ficticios y prestanombres.
La primera comparecencia del exmandatario está prevista para el 3 de agosto, cuando un juez deberá escuchar la imputación presentada por el Ministerio Público y resolver las medidas que correspondan dentro del proceso. Esa audiencia marcará el comienzo formal de la etapa judicial que enfrentará ahora en territorio hondureño.
Uno de los aspectos que más se ha repetido tras el regreso de Hernández es la relación entre el proceso que enfrentó en Estados Unidos y el que ahora deberá afrontar en Honduras.
Sin embargo, ambos expedientes son independientes y responden a hechos distintos. Mientras en Nueva York fue juzgado por delitos relacionados con narcotráfico, en Honduras deberá responder por un caso de presunta corrupción administrativa.
En Estados Unidos, un jurado federal lo declaró culpable en 2024 de conspirar para importar cocaína hacia ese país y de utilizar armas de fuego para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico.
Posteriormente recibió una condena de 45 años de prisión, la cual dejó de surtir efecto luego del indulto concedido en diciembre de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump.
No obstante, ese indulto ha sido uno de los puntos que más debate ha generado. Jurídicamente, la medida permitió extinguir la pena que cumplía Hernández en Estados Unidos, pero no anuló la sentencia emitida por el tribunal ni constituye una declaración de inocencia.
Por esa razón, su situación legal en Honduras continúa su curso de manera independiente y deberá resolverse conforme al ordenamiento jurídico nacional.
El retorno del expresidente también provocó reacciones en distintos sectores políticos y sociales. Mientras simpatizantes del Partido Nacional sostienen que Hernández regresó para demostrar su inocencia y enfrentar voluntariamente a la justicia hondureña, sectores de oposición consideran que deberá responder por las acusaciones que mantiene pendientes y rechazan que el indulto recibido en Estados Unidos sea interpretado como un sinónimo de inocencia, como su familia y su defensa lo ha asegurado.
En el plano político, uno de los mensajes que más atención recibió fue el respaldo expresado por Hernández hacia el presidente Nasry Asfura.
Durante su intervención aseguró que no regresa con aspiraciones electorales, pidió mantener unido al Partido Nacional y llamó a respaldar la gestión del actual mandatario, afirmando que desea contribuir al fortalecimiento del país desde otra posición.
Sus declaraciones también buscaron enviar una señal hacia el resto del escenario político. Hernández insistió en que pretende aportar a la unidad nacional, evitar divisiones dentro de su partido y mantenerse como un apoyo para autoridades, alcaldes y diputados, aunque reiteró que su prioridad será su familia después de los años que permaneció fuera de Honduras.
Más allá de la figura del expresidente, analistas consideran que el proceso que ahora inicia pondrá a prueba la independencia del sistema judicial hondureño.
A su juicio, el expediente representa una oportunidad para demostrar que las instituciones pueden actuar con imparcialidad frente a un exjefe de Estado y resolver el caso únicamente con base en las pruebas presentadas por las partes.
Especialistas coincidieron en que la credibilidad del proceso dependerá de la transparencia con la que actúen tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial.
Desde la sociedad civil también hubo pronunciamientos. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) consideró que el regreso de Hernández representa una oportunidad para demostrar que ninguna persona está por encima de la ley, al tiempo que recordó la importancia de garantizar el debido proceso y aplicar la justicia en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
También señalaron que el caso deberá avanzar respetando las garantías procesales, permitiendo que los tribunales determinen si existen elementos suficientes para una condena o una absolución.
Concluidas las actividades públicas de su regreso, la atención ahora se concentra en el ámbito judicial. Hernández deberá presentarse ante un juez el próximo 3 de agosto para la audiencia de declaración de imputado dentro del caso Pandora II, diligencia en la que se conocerán las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y las medidas que determinará el órgano jurisdiccional.
El regreso del exmandatario representa, así, el inicio de una nueva etapa. Después de una jornada marcada por discursos, reuniones familiares y actos públicos, el foco se traslada ahora a los tribunales hondureños, donde se desarrollará un proceso que volverá a colocar bajo escrutinio tanto la actuación de la justicia como uno de los capítulos políticos más relevantes de los últimos años en Honduras.