Claves para entender el regreso de JOH: impacto en la justicia, política y poder en Honduras

El retorno del expresidente también provocó reacciones en distintos sectores políticos y sociales. Mientras simpatizantes del Partido Nacional sostienen que Hernández regresó para demostrar su inocencia y enfrentar voluntariamente a la justicia hondureña, sectores de oposición consideran que deberá responder por las acusaciones que mantiene pendientes y rechazan que el indulto recibido en Estados Unidos sea interpretado como un sinónimo de inocencia, como su familia y su defensa lo ha asegurado.