Presidente de la CSJ ante proceso contra JOH: "Nadie está por encima de la ley"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, afirmó este lunes -27 de julio-que el proceso judicial que enfrenta el recién retornado Juan Orlando Hernández, por el caso denominado "Pandora II", será conocido por un juez natural bajo el principio de independencia judicial, por lo que evitó pronunciarse ampliamente sobre las decisiones que pueda adoptar durante la primera audiencia. Vallecillo explicó que la causa ya fue asignada a un juez natural, designado previamente por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien ya fijó la fecha y hora para la audiencia de declaración de imputado, la que se desarrollará el próximo 3 de agosto a las 9 de la mañana. "La causa que se está conociendo del expresidente de Honduras, la está conociendo un juez natural que ya se conoce el nombre, él fue designado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ya entiendo que ha señalado audiencia para el día y hora y él va a conocer. Bajo el principio de independencia yo no me puedo pronunciar sobre lo que él pueda resolver o no va a resolver en la primera audiencia, que es la audiencia de declaración de imputado", manifestó.

El titular del Poder Judicial indicó que el expresidente será juzgado bajo las mismas reglas que cualquier otro ciudadano. "Nadie está por encima de la ley, se está conociendo al igual que cualquier ciudadano. Nosotros, el Poder Judicial, estamos siendo evaluados precisamente por los medios de comunicación, por las organizaciones no gubernamentales y por un montón de sectores". "El Poder Judicial siempre ha sido evaluado; nosotros tenemos jueces, magistrados que precisamente se rigen por ese principio de independencia", señaló.

¿Por qué el caso es conocido por un juez natural?

Vallecillo detalló la razón del porqué el proceso continúa siendo conocido por un juez natural si Hernández Alvarado ya no ostenta un cargo público. El magistrado explicó que la designación ocurrió cuando el exmandatario aún era funcionario del Parlamento Centroamericano (Parlacen). "Porque cuando a él se le imputó y se le presentó el requerimiento fiscal, sí era funcionario precisamente del Parlamento Centroamericano. Creo que todos lo conocemos y se nombró por parte del Pleno, mucho tiempo antes de que nosotros asumiéramos la presidencia, se había nombrado ya como juez natural al magistrado que está conociendo", indicó.

Vallecillo asegura que las actuaciones del Poder Judicial deben ajustarse únicamente a la Constitución y las leyes. "Juramos precisamente cumplir la Constitución y las leyes y eso es lo que va a hacer el juez natural. No me puedo pronunciar porque es el juez natural el que va a conocer y él es quien tiene la facultad para decidir sobre el caso específico", expresó. Ante las críticas desde distintos sectores de la sociedad civil, sobre una justicia selectiva, el presidente de la CSJ respondió que ese cuestionamiento ha existido desde hace años, pero sostuvo que los tribunales continúan conociendo todos los procesos que ingresan al sistema judicial. "La justicia selectiva en el país siempre ha existido, no es desde ahora que existe. Nosotros conocemos de todos los casos por igual; todos los jueces de Honduras conocen requerimientos, pero no se detienen los casos, nosotros continuamos conociendo los casos", afirmó. Asimismo, señaló que desconoce por qué ese señalamiento surge cuando se trata de procesos de alto perfil. "No sé por qué siempre se dice que hay justicia selectiva cuando hay un caso especial. Hay un juez natural que lo está conociendo, repito, el juez natural fue el que señaló ya la audiencia. Él sabrá, bajo ese principio de independencia y de su propio conocimiento, por qué lo hizo y qué razones tiene fundamentalmente para hacerlo", agregó.