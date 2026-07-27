Banhprovi alista desembolso de préstamo de CAF para impulsar financiamiento de 20,000 viviendas

El presidente ejecutivo de Banhprovi, Sergio Roberto Amaya Orellana, informó que actualmente la institución avanza en los procesos técnicos, administrativos y financieros necesarios para canalizar los fondos mediante la banca de segundo piso y los intermediarios financieros autorizados.

Tegucigalpa, Honduras. -El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) proyecta iniciar a finales de septiembre la colocación de los recursos provenientes del préstamo de 400 millones de dólares aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinados a impulsar el financiamiento de viviendas .

El funcionario explicó que la primera etapa del programa permitirá financiar entre 15,000 y 20,000 viviendas, como parte de la estrategia del Gobierno del presidente Nasry Asfura Zablah y del Plan Nacional de Inclusión Financiera para Vivienda, que incorpora el programa Honduras Tiene Casa.

"La gran noticia es que vamos a reactivar los fondos. Esta iniciativa de casi L11,000 millones generará una importante oportunidad para que la población pueda adquirir una vivienda con buenas condiciones, cuotas y plazos", afirmó Amaya.

El titular de Banhprovi aclaró que la fecha prevista para el inicio de la colocación de los recursos es una estimación, ya que la institución continúa coordinando con la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah) y la Secretaría de Finanzas (Sefin) el cumplimiento de los procedimientos requeridos para poner en marcha el programa.

Asimismo, indicó que los proyectos habitacionales participantes, las condiciones de financiamiento, los requisitos y los mecanismos de acceso serán anunciados oficialmente una vez que los recursos estén disponibles.

Los fondos serán canalizados a través de la banca de segundo piso mediante bancos, sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, microfinancieras, cajas rurales y demás intermediarios financieros autorizados por Banhprovi, con el objetivo de ampliar el acceso a créditos para vivienda y fortalecer el sector habitacional del país.