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Desembolsos de préstamos del Banhprovi sumaron L3,373.1 millones a mayo

El 67.3% de estos fondos fueron destinados a vivienda y el porcentaje restante se dirigió tanto a mipymes como a producción

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 18:05
Desembolsos de préstamos del Banhprovi sumaron L3,373.1 millones a mayo

La mayoría de los fondos Banhprovi se destinan al financiamiento de la vivienda social, mientras que la vivienda media a través de la banca de segundo piso.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) sigue desembolsando préstamos para rubros específicos.

De enero a mayo de 2026 la institución financiera concedió 3,373.1 millones de lempiras en financiamientos, de los que L2,270.2 millones se destinaron a vivienda que equivale al 67.3%, constató EL HERALDO de conformidad a cifras oficiales.

Para las micro, pequeñas y medianas empresas los créditos otorgados sumaron 625.7 millones de lempiras y 477.2 millones de lempiras destinados a producción.

No obstante, los empréstitos brindados por el banco estatal reflejan una reducción interanual de 561.4 millones de lempiras al mismo período de 2025 cuando se prestaron L3,934.5 millones.

Solo en el quinto mes del año fueron conferidos 551.7 millones de lempiras de préstamos con fondos Banhprovi a través de la banca de primer y segunda piso.

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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