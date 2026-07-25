Dos jóvenes perdieron la vida tras el naufragio de una lancha en el embalse Patuca III

Olancho, Honduras.- Dos jóvenes perdieron la vida este viernes 24 de julio luego de que la lancha en la que realizaban labores de pesca naufragara en el embalse de la hidroeléctrica Patuca III, en el sector de El Ocotillal, departamento de Olancho.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Ángel Guifarro Escobar, residente en la aldea San José, y Mauricio Benítez, originario de la aldea Cabañas, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.
Con base en la información preliminar, cinco jóvenes se encontraban pescando cuando las condiciones meteorológicas cambiaron repentinamente (fuerte lluvia y ráfagas de viento), provocando que la embarcación perdiera estabilidad y terminara hundiéndose.
Tres de los tripulantes lograron ponerse a salvo; sin embargo, dos de ellos desaparecieron entre las aguas y horas después, las labores de búsqueda permitieron confirmar su fallecimiento.
Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el embalse para desarrollar las labores de búsqueda y recuperación de los cuerpos, a pesar de las difíciles condiciones por el incremento del caudal y a la inestabilidad de las aguas.
De acuerdo con datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 28 de junio de este año se habían contabilizado 88 muertes por inmersión en Honduras.
Ante esta situación, las autoridades han reiterado el llamado a la población para evitar navegar en embarcaciones pequeñas o intentar cruzar ríos, quebradas y embalses durante lluvias intensas, debido al riesgo de crecidas repentinas, fuertes corrientes y cambios bruscos en el viento.