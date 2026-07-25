Dos jóvenes perdieron la vida tras el naufragio de una lancha en el embalse Patuca III

Olancho, Honduras.- Dos jóvenes perdieron la vida este viernes 24 de julio luego de que la lancha en la que realizaban labores de pesca naufragara en el embalse de la hidroeléctrica Patuca III, en el sector de El Ocotillal, departamento de Olancho.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Ángel Guifarro Escobar, residente en la aldea San José, y Mauricio Benítez, originario de la aldea Cabañas, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.

Con base en la información preliminar, cinco jóvenes se encontraban pescando cuando las condiciones meteorológicas cambiaron repentinamente (fuerte lluvia y ráfagas de viento), provocando que la embarcación perdiera estabilidad y terminara hundiéndose.