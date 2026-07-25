Hija de jueza de lo penal muere atropellada en el bulevar Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer perdió la vida la noche del viernes 24 de julio al ser atropellada por un vehículo en el bulevar Fuerzas Armadas a inmediaciones de la colonia Guaymuras de la capital. La fallecida fue identificada como Joceline Lizzette Martínez Martínez de 45 años de edad, originaria de San Pedro Sula y residente en Tegucigalpa.

Se conoció que Joceline Lizzette era hija de la jueza de los Juzgados de lo Penal, Nelly Lizeth Martínez Martínez. Informes preliminares establecen que la víctima intentó cruzar uno de los carriles del bulevar cerca de Villas del Sol en la salida al oriente del país y fue arrollada por un vehículo. Debido al fuerte impacto el cuerpo quedó tirado en la orilla de uno de los carriles de la transitada vía de comunicación.