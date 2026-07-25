Asfura recorre el litoral Atlántico y anuncia proyectos de infraestructura, carreteras y vivienda

Tegucigalpa, Honduras.- Una gira por el litoral Atlántico realizó el presidente Nasry Asfura el pasado viernes 24 de julio, donde coordinó y supervisó varios proyectos en Puerto Castilla, Colón y varios municipios de Atlántida. En La Ceiba, Atlántida, el presidente Asfura enfocó su agenda de trabajo en conocer la realidad de la zona para avanzar y priorizar proyectos que permitan mejorar temas de infraestructura, conectividad y condiciones favorables para atraer inversión y, con ello la generación de empleo. En este importante municipio, el presidente Asfura busca recuperar la red vial, impulsar la modernización aeroportuaria, fortalecer el muelle de cabotaje, mejorar la seguridad e implementar nuevos proyectos de vivienda y salud.

Según se dio a conocer desde el gobierno, ya se comenzará a trabajar en proyectos de emergencia para atender sectores como Rigores, Sinaí y otras zonas que requieren una respuesta inmediata, mientras se avanza en la planificación de la pavimentación de la carretera CA-13. Además, el presidente Asfura informó que el Banco Mundial ha destinado 100 millones de dólares y el gobierno de España 80 millones de dólares para el proyecto carretero, aunque actualmente se encuentra en etapa de estudios. Mientras avanza el proceso de licitación, las autoridades se centrarán en mejorar las condiciones de las carreteras existentes y ejecutar obras que permitan fortalecer la conectividad. Asfura también abordó el proyecto que busca la ampliación de la carretera entre La Barca, El Progreso y Tela. Según explicó, la próxima semana se abrirán las ofertas económicas para el tramo de La Barca a El Progreso. En el tema aeroportuario, Asfura anunció que se trabaja en los diseños para la remodelación del aeropuerto Guillermo Anderson de La Ceiba y que, junto con el alcalde, se trabaja en la recuperación del muelle de cabotaje. Para la recuperación del muelle se estima una inversión de 1.3 millones de dólares, los cuales serán destinados a retirar entre 10 y 12 embarcaciones hundidas, abandonadas o atracadas que actualmente ocupan espacio en la zona portuaria.

Su paso por Puerto Castilla