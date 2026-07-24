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Dos muertos y varios heridos tras caer a una hondonada en la aldea Buenos Aires, Yoro

Unas menos ocho personas resultaron heridas tras el volcamiento de un vehículo en una carretera del municipio de El Negrito, Yoro; dos mujeres perdieron la vida.

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 12:12
Dos muertos y varios heridos tras caer a una hondonada en la aldea Buenos Aires, Yoro

Ambas víctimas eran originarias de la comunidad de Santa Lucía, en el sector de San José, municipio de El Negrito, Yoro.

 Foto: Cortesía

Yoro, Honduras.- La mañana de este viernes -24 de julio- dos mujeres perdieron la vida y al menos ocho personas resultaron heridas, luego de que un vehículo tipo pick-up cayera a una hondonada en la aldea Buenos Aires, El Negrito, Yoro.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Reina Mijango, de 65 años, y Justina Mijango, de 60 años, originarias de la comunidad de Santa Lucía.

El hecho ocurrió luego de que el vehículo presuntamente presentara una falla mecánica, se volcara en la carretera y cayera a una hondonada.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar del accidente, donde encontraron sin vida a una de las mujeres. El cuerpo de la segunda víctima ya había sido retirado.

Los equipos de emergencia informaron que el vehículo cayó a una hondonada en un sector montañoso, lo que complicó las labores de rescate de los ocupantes.

Dos mujeres fallecen en accidente de pick-up en Yoro.

Dos mujeres fallecen en accidente de pick-up en Yoro.

 (Foto: Cortesía )

Además, al menos ocho ocupantes resultaron con lesiones y fueron trasladados al Hospital de El Progreso para recibir atención médica.

Al lugar se desplazó personal del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña y ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911, quienes brindaron atención a los lesionados antes de su traslado.

Sobre el accidente

De forma preliminar, se conoció que el pick-up habría sufrido una falla mecánica en los frenos mientras bajaba por la carretera, provocando que el conductor perdiera el control del vehículo y cayera a la hondonada.

No obstante, esa versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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