Dos muertos y varios heridos tras caer a una hondonada en la aldea Buenos Aires, Yoro

Yoro, Honduras.- La mañana de este viernes -24 de julio- dos mujeres perdieron la vida y al menos ocho personas resultaron heridas, luego de que un vehículo tipo pick-up cayera a una hondonada en la aldea Buenos Aires, El Negrito, Yoro.
Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Reina Mijango, de 65 años, y Justina Mijango, de 60 años, originarias de la comunidad de Santa Lucía.
El hecho ocurrió luego de que el vehículo presuntamente presentara una falla mecánica, se volcara en la carretera y cayera a una hondonada.
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar del accidente, donde encontraron sin vida a una de las mujeres. El cuerpo de la segunda víctima ya había sido retirado.
Los equipos de emergencia informaron que el vehículo cayó a una hondonada en un sector montañoso, lo que complicó las labores de rescate de los ocupantes.
Además, al menos ocho ocupantes resultaron con lesiones y fueron trasladados al Hospital de El Progreso para recibir atención médica.
Al lugar se desplazó personal del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña y ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911, quienes brindaron atención a los lesionados antes de su traslado.
Sobre el accidente
De forma preliminar, se conoció que el pick-up habría sufrido una falla mecánica en los frenos mientras bajaba por la carretera, provocando que el conductor perdiera el control del vehículo y cayera a la hondonada.
No obstante, esa versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.