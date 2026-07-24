Dos muertos y varios heridos tras caer a una hondonada en la aldea Buenos Aires, Yoro

Yoro, Honduras.- La mañana de este viernes -24 de julio- dos mujeres perdieron la vida y al menos ocho personas resultaron heridas, luego de que un vehículo tipo pick-up cayera a una hondonada en la aldea Buenos Aires, El Negrito, Yoro. Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Reina Mijango, de 65 años, y Justina Mijango, de 60 años, originarias de la comunidad de Santa Lucía. El hecho ocurrió luego de que el vehículo presuntamente presentara una falla mecánica, se volcara en la carretera y cayera a una hondonada.

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar del accidente, donde encontraron sin vida a una de las mujeres. El cuerpo de la segunda víctima ya había sido retirado. Los equipos de emergencia informaron que el vehículo cayó a una hondonada en un sector montañoso, lo que complicó las labores de rescate de los ocupantes.

Además, al menos ocho ocupantes resultaron con lesiones y fueron trasladados al Hospital de El Progreso para recibir atención médica. Al lugar se desplazó personal del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña y ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911, quienes brindaron atención a los lesionados antes de su traslado.

Sobre el accidente