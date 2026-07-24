Rechazan revisión de medidas a exfiscal Francia Sofía Medina; defensa apela decisión

Tegucigalpa, Honduras.- La exfiscal del Ministerio Público, Francia Sofía Medina, continuará en prisión preventiva luego de que un tribunal de San Pedro Sula rechazara la solicitud de revisión de medidas presentada por su defensa, que buscaba que la exfuncionaria enfrentara el proceso judicial en libertad.

Tras conocerse la resolución, el abogado defensor René Adán Tomé anunció la presentación de un recurso de apelación contra la decisión judicial, al considerar que la permanencia de Medina en prisión contraviene las disposiciones del Código Procesal Penal y la Constitución de la República.

Tomé detalló que Medina ha permanecido privada de libertad por más de dos años y medio, que es el plazo máximo establecido por la legislación hondureña para la prisión preventiva. Según explicó, ese límite de dos años y seis meses se cumplió en mayo de este año.