Rechazan revisión de medidas a exfiscal Francia Sofía Medina; defensa apela decisión

Tegucigalpa, Honduras.- La exfiscal del Ministerio Público, Francia Sofía Medina, continuará en prisión preventiva luego de que un tribunal de San Pedro Sula rechazara la solicitud de revisión de medidas presentada por su defensa, que buscaba que la exfuncionaria enfrentara el proceso judicial en libertad.
Tras conocerse la resolución, el abogado defensor René Adán Tomé anunció la presentación de un recurso de apelación contra la decisión judicial, al considerar que la permanencia de Medina en prisión contraviene las disposiciones del Código Procesal Penal y la Constitución de la República.
Tomé detalló que Medina ha permanecido privada de libertad por más de dos años y medio, que es el plazo máximo establecido por la legislación hondureña para la prisión preventiva. Según explicó, ese límite de dos años y seis meses se cumplió en mayo de este año.
El profesional del derecho argumentó que esta situación representa un quebrantamiento del debido proceso, por lo que invocó el artículo 69 de la Constitución de la República y el artículo 181 del Código Procesal Penal, lo que impide extender la medida cautelar más allá del tiempo permitido sin una sentencia firme.
Francia Sofía Medina fue declarada culpable el pasado 27 de mayo por su vinculación al caso del saqueo de dinero de la bóveda del Banco Central de Honduras (BCH), hasta la fecha el tribunal no ha emitido la sentencia para establecer la pena.
"Para prolongar la prisión preventiva se hace por la mitad de la pena y en este momento no se sabe cuál es la pena", manifestó Tomé, al insistir en que no existe fundamento legal para mantener a su defendida bajo esa medida cautelar.