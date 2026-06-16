Sonriendo y denunciando amenazas, así salió de Tribunal la exfiscal Francia Sofía Medina

Con una leve sonrisa que poco después borró de su rostro salió la exfiscal Francia Sofía Medina, tras la audiencia de individualización de la pena donde la fiscalía y el Procuraduría General de la República pidieron más de 30 años de cárcel contra ella.
La abogada podría recibir un máximo de 31 años con tres meses de cárcel tras haber sido declarada culpable de varios delitos como Lavado de activos, Sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, Uso de información privilegiada y falsificación de documentos públicos.
Este día, tras la audiencia de individualización de la pena, Medina manifestó que es inocente y que por ello, pese al fallo, cambiará de abogado para continuar defendiendo su caso.
En escuetas declaraciones a los medios de comunicación que la rodearon a su salida de los Tribunales, la exfiscal aseguró que recibe amenazas de muertes y que estas son extensivas a su familia.
Al ser insistentemente cuestionada por los reporteros en el lugar, Medina respondió que recibía amenazas de "Joel", refieriéndose al exFiscal General de la República, Johel Zelaya, pues cuando se lo mencionaron los mismos reporteros no lo rechazó.
Ya anteriormente, la conocida como "Barbie fiscal" había salpicado al extitular del Ministerio Público en el caso por el que también están procesadas otras 11 personas, entre funcionarios y exfuncionarios del BCH.
Francia Sofía Medina Martínez fue hallada culpable y condenada el pasado 27 de mayo de 2026 por sustraer casi 90 millones de lempiras en evidencias depositadas en el Banco Central de Honduras (BCH).
Tras recibir veredicto de culpabilidad no solo podría recibir más de 30 años de cárcel, también una elevada multa pesa sobre ella.
La multa que puede enfrentar Francia Medina asciende a los 367 millones 872 mil 214 lempiras con 56 centavo.
En la audiencia de este martes 16 de junio, la exfiscal también solicitó al juez que se le brinden mayores medidas de seguridad dentro del centro penal donde permanece, petición que fue referida por el juez al INP.
De acuerdo a la determinación del juez, la seguridad de la reclusa corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Penitenciario (INP) dentro de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara.
La exfiscal, conocida como la "Barbie fiscal", recibirá la lectura de fallo en una posterior audiencia que fue programada por la secretaría de los Juzgados para el próximo martes 30 de junio.