Declaran culpable a exfiscal Francia Sofía Medina por retiro irregular de L88.6 millones del BCH

Tegucigalpa, Honduras.- Un Tribunal de Sentencia declaró culpable a la exfiscal del Ministerio Público (MP), Francia Sofía Medina Martínez, por su responsabilidad en el retiro irregular de 88.6 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH). De acuerdo con la resolución judicial, las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron suficientes para acreditar la participación de la exfuncionaria en el caso, considerado uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes que involucran a una exoperadora de justicia. Medina Martínez fue sentenciada por los delitos de lavado de activos, uso de información privilegiada, sustracción y ocultamiento de documentos oficiales, y falsificación de documentos públicos.

Según la acusación del MP, la exfiscal habría retirado los fondos sin cumplir con los procedimientos legales establecidos, presuntamente aprovechando su posición dentro del sistema de justicia. Durante el juicio, la Fiscalía presentó más de 22 medios de prueba, los cuales fueron valorados por el tribunal para emitir el fallo condenatorio. La audiencia de individualización de pena fue programada para el 26 de junio, en la cual se definirá los años de reclusión que deberá cumplir en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS).

Su caso