Presidenta del Cohep sobre violencia en el país: "Las autoridades deberían ser más enérgicas"

La ingeniera consideró que este es un problema estructural, pero enfatizó en la aplicación de la justicia.

Tegucigalpa, Honduras.- Anabel Gallardo , presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) , se refirió a los últimos hechos violentos en Honduras como las masacres que se han registrado.

"A las autoridades que pongan todo el peso de la ley para disminuir la violencia e inseguridad en el país", inició diciendo.

Gallardo mencionó que esta violencia "está impactando fuertemente porque ha habido muertes de jóvenes y eso enluta muchas familias. Las autoridades deberían ser más enérgicas en la aplicación de las leyes y más enérgicas en diferentes zonas del país".

A su vez, reconoció que el flagelo afecta el tema de inversiones en Honduras. "El tema de la inseguridad ciudadana como la jurídica está afectando", acotó.

No obstante, erradicar el tema de la violencia “es un trabajo que deberíamos hacer todos los hondureños en conjunto, ver cómo crear conciencia en las familias. También invitar a las iglesias y familias a que apliquen sus valores y a los jóvenes ver cómo educarlos para que no se involucren en situaciones del narcotráfico”, cerró Anabel Gallardo.