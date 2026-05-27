Presidenta del Cohep sobre violencia en el país: "Las autoridades deberían ser más enérgicas"

Tegucigalpa, Honduras.- Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), se refirió a los últimos hechos violentos en Honduras como las masacres que se han registrado.
La ingeniera consideró que este es un problema estructural, pero enfatizó en la aplicación de la justicia.
"A las autoridades que pongan todo el peso de la ley para disminuir la violencia e inseguridad en el país", inició diciendo.
Gallardo mencionó que esta violencia "está impactando fuertemente porque ha habido muertes de jóvenes y eso enluta muchas familias. Las autoridades deberían ser más enérgicas en la aplicación de las leyes y más enérgicas en diferentes zonas del país".
A su vez, reconoció que el flagelo afecta el tema de inversiones en Honduras. "El tema de la inseguridad ciudadana como la jurídica está afectando", acotó.
No obstante, erradicar el tema de la violencia “es un trabajo que deberíamos hacer todos los hondureños en conjunto, ver cómo crear conciencia en las familias. También invitar a las iglesias y familias a que apliquen sus valores y a los jóvenes ver cómo educarlos para que no se involucren en situaciones del narcotráfico”, cerró Anabel Gallardo.
Ante los últimos hechos violentos en Honduras como la masacre de 20 personas en Colón y muerte de cinco agentes policiales en Corinto, Cortés, se anunció la mesa nacional de seguridad como parte de una estrategia enfocada en reducir los niveles de violencia que afectan distintos sectores del país.
Esta iniciativa estará basada en una coordinación interinstitucional y estratégica que permitirá integrar recursos, análisis e información de varias dependencias del Estado.