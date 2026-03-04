Anabel Gallardo es reelecta presidenta del Cohep para el período 2026-2028

Tegucigalpa, Honduras.– En el marco de la asamblea general ordinaria del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la empresaria Anabel Gallardo fue reelecta este miércoles como presidenta de la institución para el período 2026-2028, en un proceso en el que participaron representantes del sector empresarial afiliados al organismo.

Durante la asamblea, en la que únicamente se presentó una planilla para integrar la nueva junta directiva que dirigirá la institución durante los próximos dos años, los delegados respaldaron la continuidad de Gallardo al frente del principal gremio empresarial del país.

Entre las propuestas planteadas por la presidenta reelecta destaca el fortalecimiento del clima de inversión, con el objetivo de generar mayor confianza, atraer capital nacional y extranjero, y dinamizar la economía. Gallardo reiteró que el sector privado continuará impulsando iniciativas orientadas a la estabilidad jurídica, la competitividad y la generación de empleo formal.