Hallan muerta a joven de 20 años en un solar baldío de Florida, Copán

El cuerpo de la víctima fue encontrado en estado de descomposición en el barrio Limón; autoridades investigan las causas del fallecimiento.

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 09:55
Dayana Cardoza fue encontrada muerta y en avanzado estado de descomposición.

 Foto: Cortesía.

Una joven de 20 años fue encontrada sin vida en las últimas horas en el municipio de Florida, departamento de Copán, en la zona occidental del país.

La víctima fue identificada como Dayana Cardoza. Su cuerpo fue localizado en un solar baldío del barrio Limón y, de acuerdo con los informes preliminares, ya presentaba estado de descomposición al momento del hallazgo.

Tras recibir la denuncia, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al sector y procedieron a acordonar el área para resguardar la escena mientras se coordinaba la llegada de las autoridades competentes.

Al lugar también se presentó personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que inició las primeras diligencias orientadas a esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.

Posteriormente, técnicos de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico y trasladaron el cuerpo para la práctica de la autopsia correspondiente, la cual determinará de manera oficial la causa de muerte.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan en curso y que, por ahora, no se descarta ninguna hipótesis, a la espera de los resultados forenses que permitan establecer responsabilidades en este caso.

