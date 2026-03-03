  1. Inicio
Adela Micha critica el despliegue militar en funeral de "El Mencho": "No se ve ni en películas"

Adela Micha alzó la voz tras el funeral de Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", y criticó el despliegue de seguridad del Estado para custodiar el féretro del capo del CJNG

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 16:09
Adela Micha critica el despliegue militar en funeral de El Mencho: No se ve ni en películas
1 de 12

Con ataúd dorado, narcocorridos y el Ejército Mexicano haciendo guardia, el sepelio de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, fundador y exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se convirtió en uno de los episodios más desconcertantes de la historia criminal reciente del país. Ante las imágenes que circularon el 2 de marzo de 2026, la periodista Adela Micha no guardó silencio.

 Foto: Instagram @adelamicha | Cortesía
2 de 12

"De verdad, las cosas que pasan en este mágico país nuestro son de no creerse. Somos un país surrealista. Superamos por muchísimo a la inteligencia artificial y a la novela más mágica de Gabriel García Márquez", declaró la comunicadora desde su programa, en lo que fue una de sus intervenciones más comentadas en semanas recientes.

 Foto: EFE
3 de 12

La ceremonia fúnebre tuvo lugar en el Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, bajo un operativo que incluyó patrullas, vehículos blindados, elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y sobrevuelos de vigilancia aérea.

 Foto: EFE
4 de 12

Fue precisamente esa imagen —las fuerzas del orden escoltando la despedida de uno de los criminales más buscados del continente— la que Micha señaló con mayor dureza.

 Foto: EFE
5 de 12

"La primera cosa que a mí me resultó increíble es que vimos un despliegue de patrullas, vehículos pesados, decenas de elementos del ejército, la Guardia Nacional, la Policía de Jalisco, custodiando el funeral del Mencho. En lugar de estar vigilando calles, deteniendo criminales, estaban cuidando el velorio y el entierro de uno de los delincuentes, si no el más sanguinario que ha tenido México en toda su historia", afirmó la periodista.

 Foto: EFE
6 de 12

Las autoridades argumentaron que el operativo respondía a la necesidad de prevenir enfrentamientos entre grupos rivales y garantizar el orden en la zona metropolitana de Guadalajara.

 Foto: EFE
7 de 12

Micha reconoció la lógica detrás del despliegue, pero subrayó el peso simbólico que cargaban esas imágenes frente a la sociedad.

 Foto: EFE
8 de 12

"Viendo las imágenes era imposible no pensar, perdonen, en los miles de desaparecidos, en toda la gente de las fosas clandestinas, en cómo se sintieron los elementos asignados al funeral del Mencho", expresó.

 Foto: EFE
9 de 12

La conductora describió el evento como "todo un jolgorio, una celebración, un homenaje al crimen organizado", y comparó la escena con producciones cinematográficas del género mafioso.

 Foto: Instagram | @adelamicha
10 de 12

"Yo ayer no sabía si reírme, indignarme, llorar, con este montaje. Vamos, es algo que no se ve ni en películas como 'El Padrino' o 'El Caracortada'. México siempre se supera a sí mismo", sostuvo.

 Foto: EFE
11 de 12

Entre los detalles que más llamaron la atención estuvieron los arreglos florales monumentales con las siglas del CJNG y la música de banda que acompañó el cortejo fúnebre. Lejos de una ceremonia discreta, el sepelio adoptó la forma de un acto de ostentación que, según Micha, lanzó un mensaje perturbador tanto al interior del país como al resto del mundo. "¿Qué mensaje le estamos dando al resto del mundo?", preguntó sin rodeos.

 Foto: EFE
12 de 12

La periodista también denunció el ambiente hostil que enfrentaron los reporteros que intentaron cubrir el evento. Según relató, un fotógrafo italiano —estudiante— fue golpeado, despojado de su mochila, sus cámaras y su teléfono celular, y quedó herido tras intentar documentar lo que ocurría. "Lo dejaron muy lastimado", señaló Micha, quien apuntó que las fuerzas armadas obstaculizaron el acceso de la prensa en varias ocasiones durante el desarrollo del sepelio.

 Foto: X | @antonionerij
