Adela Micha critica el despliegue militar en funeral de "El Mencho": "No se ve ni en películas"

"La primera cosa que a mí me resultó increíble es que vimos un despliegue de patrullas, vehículos pesados, decenas de elementos del ejército, la Guardia Nacional, la Policía de Jalisco, custodiando el funeral del Mencho. En lugar de estar vigilando calles, deteniendo criminales, estaban cuidando el velorio y el entierro de uno de los delincuentes, si no el más sanguinario que ha tenido México en toda su historia", afirmó la periodista.