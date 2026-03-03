  1. Inicio
"Es sumisión patética": Selena Gómez besa los pies de Benny Blanco y desata críticas

Un gesto de afecto de Selena Gómez hacia Benny Blanco encendió las redes y abrió un debate sobre el amor, la imagen y los límites de la vida pública

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 15:34
Nadie esperaba que un beso en el dedo del pie fuera a convertirse en el momento más comentado de la semana en redes sociales. Pero así ocurrió el martes 3 de marzo, cuando Selena Gómez, de 33 años, se inclinó en plena grabación del podcast Friends Keep Secrets y besó los pies descalzos de su esposo, el productor musical Benny Blanco, de 37.

 Foto: Captura de pantalla | Pódcast Friends Keep Secrets
El episodio transcurría con la naturalidad habitual de un programa de conversación entre amigos cuando los pies de Blanco, apoyados sobre una mesa del estudio, protagonizaron la jornada.

 Foto: Captura de pantalla | Pódcast Friends Keep Secrets
Tras el beso, el productor reaccionó con una sonrisa y le preguntó a su esposa si había disfrutado el momento. "No lo conviertas en un momento", le respondió ella.

 Foto: Captura de pantalla | Pódcast Friends Keep Secrets
Lo que siguió fue una cascada de opiniones que tomó por asalto las redes sociales. Algunos usuarios señalaron que los pies de Blanco presentaban un aspecto descuidado en imágenes previas del programa, donde se le había visto sentado descalzo en un sofá.

 Foto: Captura de pantalla | Pódcast Friends Keep Secrets
Esa observación, que en otro contexto habría pasado inadvertida, se mezcló con el gesto de Gómez y dio pie a lecturas de todo tipo. Hubo quienes interpretaron la escena como una declaración de amor sin filtros, y quienes la leyeron como un cálculo de imagen.

 Foto: Instagram | @itsbennyblanco
"Esto no es amor, es sumisión patética y humillación pública por clics", escribió un usuario. Otra voz, en dirección contraria, celebró la escena con una frase que resumió la polarización del debate: "Cuando el mundo entienda que el amor no es imagen, serán libres".

 Foto: Captura de pantalla | Pódcast Friends Keep Secrets
Blanco, por su parte, no ocultó que el gesto lo desarmó por completo. En el propio episodio, explicó que suele contenerse mucho cuando está junto a Gómez en espacios públicos, precisamente porque no quiere opacar el espacio profesional que ella ha construido con años de carrera.

 Foto: Instagram | @selenagomez
"Es muy independiente. Quiero que brille y sea, por así decirlo, una persona independiente, así que me esfuerzo muchísimo", dijo.

 Foto: Instagram | @selenagomez
Y añadió: "Hago todo lo posible para no quedarme mirándola con los ojos desorbitados y no querer besarla y saltarle encima todo el tiempo. Me ha costado mucho, así que verla besarme el dedo del pie me alegró el día".

 Foto: Instagram | @selenagomez
Friends Keep Secrets es el nuevo proyecto de Blanco como anfitrión, estrenado el 24 de febrero.

 Foto: Instagram | @selenagomez
Desde sus primeras entregas, el programa ha generado ruido en internet por distintos motivos: en el episodio inaugural, una broma sobre las normas de comportamiento en el estudio ya había circulado ampliamente. Pero ningún momento anterior tuvo el alcance del protagonizado por la pareja esta semana.

 Foto: Instagram | @selenagomez
La relación entre Gómez y Blanco lleva meses bajo el escrutinio público. Desde que confirmaron su vínculo sentimental, ambos han gestionado la exposición mediática con un equilibrio que, según el propio productor, requiere esfuerzo consciente.

 Foto: Instagram | @itsbennyblanco
Que ese equilibrio se rompa, aunque sea por un instante, con un gesto tan íntimo como un beso en el pie, dice más sobre la naturaleza de esa relación que cualquier declaración preparada.

 Foto: Instagram | @itsbennyblanco
Y las redes, fiel a su costumbre, lo debatirán hasta el próximo escándalo.

 Foto: Instagram | @itsbennyblanco
