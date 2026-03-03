"Es sumisión patética": Selena Gómez besa los pies de Benny Blanco y desata críticas

Nadie esperaba que un beso en el dedo del pie fuera a convertirse en el momento más comentado de la semana en redes sociales. Pero así ocurrió el martes 3 de marzo, cuando Selena Gómez, de 33 años, se inclinó en plena grabación del podcast Friends Keep Secrets y besó los pies descalzos de su esposo, el productor musical Benny Blanco, de 37.