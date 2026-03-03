Sean Combs abandonará la cárcel antes de lo esperado: esta es la razón

Sean "Diddy" Combs saldrá del correccional federal Fort Dix, en Nueva Jersey, antes de lo que el sistema penitenciario había calculado. El Bureau of Prisons confirmó el adelanto, y su portavoz aseguró que el artista lleva el proceso con seriedad desde el primer día.
El cambio en el calendario responde a su aceptación en el Residential Drug Abuse Program (RDAP) en noviembre pasado, una iniciativa de rehabilitación intensiva que permite reducir la sentencia de quienes la completan.
Su equipo fue enfático al respecto. "El señor Combs es un participante activo en el programa y ha tomado su proceso de rehabilitación en serio desde el principio. Está completamente enfocado en su trabajo, en el crecimiento personal y comprometido con un cambio positivo", señaló su portavoz en un comunicado.
Los reclusos federales que completan el RDAP pueden obtener hasta un año de reducción en su condena.
Combs fue sentenciado el 3 de octubre de 2025 a cuatro años y dos meses de prisión, aunque los fiscales habían pedido más de once años.
El intérprete recibió crédito por los 14 meses que ya había cumplido antes de la sentencia.
Un jurado lo declaró culpable de dos cargos por transporte con fines de prostitución, pero lo absolvió de los delitos más graves de asociación ilícita y tráfico sexual, que hubieran podido significar cadena perpetua.
La nueva fecha oficial de liberación es el 25 de abril de 2028, según los registros del Federal Bureau of Prisons.
No es la primera vez que ese calendario se mueve. El juez fijó originalmente el 8 de mayo de 2028 como fecha de salida, pero en noviembre de 2025 esa fecha fue postergada hasta el 4 de junio del mismo año.
Medios como TMZ y CBS vincularon ese retraso a supuestas infracciones cometidas dentro del penal, entre ellas el consumo de una bebida alcohólica artesanal elaborada con azúcar, refresco y manzanas fermentadas, y la participación en una llamada telefónica triangulada, algo prohibido en la institución.
El equipo de Combs rechazó la segunda acusación y argumentó que esa comunicación estaba protegida por el privilegio entre abogado y cliente.
Dentro de Fort Dix, el artista trabaja en la biblioteca de la capilla y cumple con la rutina diaria del establecimiento. Más allá de la prisión, Combs deberá cumplir cinco años de libertad supervisada, pagar una multa de 500,000 dólares y someterse a pruebas periódicas de drogas y tratamiento de salud mental.