¡Confirmado! Game of Thrones llega al cine con la historia de Aegon Targaryen

Ese contexto importa. El universo expandido de Westeros ha demostrado ser capaz de sostener múltiples historias simultáneas sin perder audiencia, y el interés por explorar épocas anteriores a la guerra de los Cinco Reyes sigue siendo alto. La figura de Aegon el Conquistador, ausente hasta ahora de cualquier adaptación, representa uno de los pocos territorios vírgenes que aún quedan dentro de una franquicia que ya ha contado muchas de sus grandes historias. Aún no hay fecha de estreno ni detalles confirmados sobre el inicio del rodaje.