¡Confirmado! Game of Thrones llega al cine con la historia de Aegon Targaryen

Warner Bros. ha puesto en marcha oficialmente el desarrollo de un largometraje ambientado en el universo de George R.R. Martin, con Beau Willimon —creador de House of Cards y escritor de Andor— a cargo del guion.
Después de más de una década conquistando televisiones en todo el mundo, Game of Thrones da su primer paso real hacia las salas de cine, y lo hace con los ojos puestos en Aegon I Targaryen, el fundador de la dinastía que engendró a Daenerys, quien nunca antes había aparecido en pantalla.
La historia giraría en torno a la llamada Conquista de Aegon, episodio fundacional del mundo inventado por Martin y documentado en The World of Ice and Fire, que transcurre aproximadamente trescientos años antes de los eventos de la serie original y un siglo antes de House of the Dragon.
Fue ese rey —conocido también como Aegon el Dragón— quien sometió a los Siete Reinos bajo una sola corona, forjó el Trono de Hierro y estableció la línea dinástica que ha servido de columna vertebral a todas las historias contadas hasta ahora dentro del universo televisivo.
Willimon llegó a la atención pública como dramaturgo con Farragut North en 2008, adaptó su propia obra al cine junto a George Clooney en The Ides of March en 2011, y luego creó y dirigió House of Cards durante varias temporadas. Su trabajo más reciente fue en las dos temporadas de Andor, la serie de Star Wars galardonada con el Emmy, donde escribió buena parte de la trama del arco de Ghorman en la segunda entrega.
Su perfil —narrativas políticas tensas, personajes moralmente ambiguos, ritmo pausado y deliberado— encaja con una historia que, en el fondo, trata de poder, traición y conquista.
La envergadura del proyecto se concibe al estilo de Dune, la saga dirigida por Denis Villeneuve. Esa referencia habla de una producción diseñada para abrumar al espectador con escala, dragones y política épica, trasladando a la pantalla grande lo que la televisión, por ambiciosa que haya sido, no puede replicar en términos de experiencia cinematográfica.
Sin embargo, el guion ya fue entregado al estudio y no hay director ni elenco confirmado. La incógnita más pesada sobre el proyecto proviene de fuera del set, ya que Warner Bros. se encuentra en pleno proceso de ser adquirida por Paramount Skydance, lo que deja el futuro de todos sus títulos en desarrollo sujeto a las decisiones de la nueva administración.
Al mismo tiempo, el CEO de Paramount, David Ellison, se ha comprometido a estrenar 30 películas en salas una vez que ambos gigantes se fusionen, lo que hace prever que necesitarán todo el material disponible para nutrir sus carteleras.
Que Game of Thrones sea una de las propiedades intelectuales más rentables del planeta juega claramente a su favor.
House of the Dragon regresa este verano con su tercera temporada, mientras que A Knight of the Seven Kingdoms acaba de concluir su primera entrega.
Ese contexto importa. El universo expandido de Westeros ha demostrado ser capaz de sostener múltiples historias simultáneas sin perder audiencia, y el interés por explorar épocas anteriores a la guerra de los Cinco Reyes sigue siendo alto. La figura de Aegon el Conquistador, ausente hasta ahora de cualquier adaptación, representa uno de los pocos territorios vírgenes que aún quedan dentro de una franquicia que ya ha contado muchas de sus grandes historias. Aún no hay fecha de estreno ni detalles confirmados sobre el inicio del rodaje.