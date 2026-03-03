Julio Iglesias demanda a diario español que publicó acusaciones de abuso sexual en su contra

Según la demanda de Iglesias, en los artículos se atribuye de manera directa al cantante la comisión de delitos, "dando como ciertos los hechos que se contienen en la denuncia de las mujeres, en cuya elaboración habría participado el propio medio a través de un supuesto 'trabajo de investigación', sin que en el momento de la difusión de aquellas opiniones se hubiera verificado judicialmente su veracidad".