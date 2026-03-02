"Yo no aguanté": Sarai Espinal revela uno de los causantes de su divorcio

Tras varios días de especulaciones sobre el divorcio entre Sarai Espinal y el capitán José Coello, exmiembro de las Fuerzas Armadas, finalmente la periodista lo confirmó.
La diputada del Partido Liberal dejó muy claro que se separó de José Coello hace varios meses, pero no había querido hacerlo público.
La separación de la pareja ha tomado a muchos por sorpresa, pero con lágrimas en los ojos y la voz quebrantada compartió la difícil situación que atraviesa.
Espinal aseguró que su separación fue por motivos estrictamente familiares y, aunque no quiso ahondar en las razones, compartió una de las causales.
“Su tiempo se lo dio a las Fuerzas Armadas y ese fue uno de los problemas”, dijo la diputada y periodista en el programa "Llegaron las mujeres".
Agregó: "Para él primero eran las FF. AA. y después su familia, y así lo han hecho muchos militares".
"Entonces el hecho de que él siempre estuviera afuera y nosotras siempre solas en cumpleaños, en accidentes, en enfermedades, por su situación, yo creo que yo no aguanté y él no aguantó otras situaciones".
"Le hemos dado vuelta a la página. Nosotros nos separamos y divorciamos hace muchísimo tiempo, ni siquiera era candidata (a diputada)", reveló Espinal.
"Los divorcios no son fáciles, llevan un proceso y, si hay niños de por medio, es más difícil", dijo la periodista. Y es que la situación no solo ha sido difícil para Espinal y Coello, sino también para su pequeña hija Luciana, quien ha tenido que acudir al psicólogo.
Este fue el comunicado que Espinal compartió en sus redes sociales tras hacer público su divorcio. “Seguimos con el apoyo para Luciana con el psicólogo en la escuela", dijo y posteriormente agregó: "Cuando el psicólogo le pregunta (a su hija) cómo estaba yo, ella le dice: ‘Mi mamá solo pasa llorando’. Yo entendí que debo ser más fuerte para que ella mire que la vida es así”.