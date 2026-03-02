"Yo no aguanté": Sarai Espinal revela uno de los causantes de su divorcio

Este fue el comunicado que Espinal compartió en sus redes sociales tras hacer público su divorcio. “Seguimos con el apoyo para Luciana con el psicólogo en la escuela", dijo y posteriormente agregó: "Cuando el psicólogo le pregunta (a su hija) cómo estaba yo, ella le dice: ‘Mi mamá solo pasa llorando’. Yo entendí que debo ser más fuerte para que ella mire que la vida es así”.