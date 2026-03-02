Farid Dieck y Jessica Fernández se casan desatando polémica en redes: "Te amo esposa mía"

El psicólogo y creador de contenido Farid Dieck, se casó con la también "influencer" Jessica Fernández, en una ceremonia civil el pasado fin de semana en Monterrey, Nuevo León, México, generando gran revuelo en redes sociales por su polémico pasado. A continuación los detalles.
La unión entre Farid y Jessica fue en una ceremonia íntima, rodeados únicamente por sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, el silencio de la fiesta no se replicó en las plataformas digitales.
La relación, que nació y creció frente a las cámaras de YouTube, llegó al altar en medio de una tormenta de críticas. Fue la propia Jessica Fernández, titular del podcast "Más allá del Rosa", quien compartió las postales del enlace, desatando una oleada de comentarios que revivieron heridas del pasado que sus seguidores no parecen dispuestos a sanar.
"Migajero", es el término que volvió a inundar los perfiles de los recién casados, recordando el incómodo momento en que Fernández expuso la vulnerabilidad de Dieck antes de formalizar su relación.
"Te lo digo, me impresiona que haya volvido (haber vuelto) contigo, suena muy así, pero no, la neta me impresiona porque yo estaba, ya estaba con mi vida hecha", le dijo Fernández a Farid en un pequeño fragmento que se volvió viral en redes sociales.
En ese relato Jessica utilizó términos que los fans de Farid consideraron despectivos. Al llamarlo "rogón" y describir cómo él insistía mientras ella exploraba otras opciones, la audiencia comenzó a pedirle a Dieck que "saliera de ahí", acusando a la influencer de aprovecharse de la fama construida por el analista.
Los internautas no tardaron en "explotar" contra la publicación. "Solito se ensartó Farid". "Bueno, ojalá que Farid haya colocado sus bienes por separado", comentaron algunos usuarios descontentos con este enlace matrimonial.
Farid Dieck se ha ganado el respeto de millones por sus interpretaciones filosóficas de la vida, películas y mensajes de resiliencia.
su parte, Jessica Fernández ha consolidado un espacio fuerte en el feminismo con su podcast. Al unir sus vidas, muchos seguidores esperaban una sinergia perfecta, pero el pasado digital ha resultado ser un lastre pesado
Muchos de los comentarios en Instagram sugieren que Fernández ha utilizado la plataforma de Dieck para escalar en la esfera pública. Esta narrativa de "interés" ha calado hondo en los seguidores más antiguos, quienes ven en la boda un error estratégico en la vida personal del "filósofo" de las redes.
A pesar de los ataques, las fotografías muestran a una pareja feliz y decidida.
La estética de la boda civil en Monterrey fue sobria, capturando momentos de complicidad que, para los recién casados, parecen estar por encima de cualquier comentario negativo en redes.
La polémica no solo se quedó en los adjetivos. Algunos usuarios recordaron que el "hate" hacia Jessica creció exponencialmente tras anunciar su compromiso, pues muchos no perdonan que haya expuesto la intimidad de su ahora esposo de una manera que lo hizo ver, según ellos, en una posición de inferioridad.
Hoy, la pregunta que circula en las comunidades digitales ni siquiera es sobre el futuro profesional de ambos, sino sobre si este matrimonio perdurará.