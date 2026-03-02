El rey Felipe VI abre el MWC 2026 en Barcelona, dominado por IA y robots

El rey Felipe VI saluda a un robot durante la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC), este lunes en Barcelona, España.
Máquina para jugar a piedra papel o tijera en el stand de la marca HONOR, presentado durante el Mobile World Congress que se realiza del 2 al 5 de marzo en Barcelona, España.
Un androide pasea por los alrededores de la Feria durante la vigésima edición del MWC, el mayor congreso tecnológico del mundo, este lunes en Barcelona.
El rey Felipe VI, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i), durante la inauguración de la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona.
El rey Felipe VI conoció este lunes en el MWC algunas de las principales novedades tecnológicas, como un espacio inmersivo que anticipa los aeropuertos del futuro y las últimas innovaciones de firmas como Google, Honor, Qualcomm y Meta.
Un androide de HONOR pasea por el stand de la firma durante la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona.
Dos mujeres que visitan el MWC 2026 fotografían a un robot en la feria que tiene como temas principales la inteligencia artificial (IA) y la evolución del 5G en sus diferentes aplicaciones.
Asistentes observan el teléfono Samsumg Galaxy S26 Ultra, lanzado el 25 de febrero y que se exhibe durante la vigésima edición del Mobile World Congress MWC, inaugurado por el rey Felipe VI.
Vista del ambiente durante la vigésima edición del MWC que inició con la expectativa de que más de 100.000 visitantes pasen por el congreso, el principal evento mundial sobre tecnología ligada a la conectividad.
El robot SenseRobot 4-IN-ONE juega al Go durante la jornada inaugural de la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona.
Un mujer prueba las Galaxy XR en el stand de Samsung durante la jornada inaugural de la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona.
Varios visitantes observan el funcionamiento de la cámara 'tracking' para móviles de un teléfono Honor, durante la jornada inaugural de la vigésima edición del Mobile World Congress.