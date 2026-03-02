Patrimonio de Michael Jackson enfrenta una nueva y millonaria demanda judicial

Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio presentaron una querella de 23 páginas contra el patrimonio de Michael Jackson, a quien acusan de presunto tráfico sexual infantil y de haberlos abusado durante años cuando eran menores.
La denuncia, difundida por Rolling Stone, describe un patrón de grooming, manipulación y agresiones que, según los demandantes, se extendió durante las giras Dangerous e HIStory.
Durante más de 25 años, los Cascio testificaron públicamente su inocencia, acompañaron al cantante en sus momentos más difíciles y declararon en su favor durante el proceso penal de 2005.
Tras el estreno del documental Leaving Neverland en 2019, los hermanos negociaron un acuerdo económico con el patrimonio del cantante por el que recibieron 690 mil dólares anuales durante cinco años, pacto que ahora buscan impugnar.
Su abogado Howard King exige 200 millones de dólares y califica ese arreglo previo de ilegal y coercitivo.
El conflicto escaló en julio de 2024, cuando otro miembro de la familia reclamó 213 millones y amenazó con divulgar información que podría haber afectado la venta del 50% del catálogo musical a Sony, cerrada ese año por 600 millones de dólares.
El juez fijó una audiencia de seguimiento para este jueves 5 de marzo.
El abogado del patrimonio de Jackson, Marty Singer, calificó la demanda como una apropiación desesperada de efectivo.
La familia conoció a Jackson a mediados de los años ochenta, cuando el artista comenzó a pasar largas temporadas en su casa de Nueva Jersey, y con el tiempo se convirtieron en su llamada "segunda familia".
El cantante murió el 25 de junio de 2009.