Patrimonio de Michael Jackson enfrenta una nueva y millonaria demanda judicial

Los hermanos Cascio presentaron una demanda federal en Los Ángeles contra el patrimonio de Michael Jackson exigiendo 200 millones de dólares. ¿De qué lo acusan?

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 16:16
Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio presentaron una querella de 23 páginas contra el patrimonio de Michael Jackson, a quien acusan de presunto tráfico sexual infantil y de haberlos abusado durante años cuando eran menores.

Foto: Instagram | @michaeljackson
La denuncia, difundida por Rolling Stone, describe un patrón de grooming, manipulación y agresiones que, según los demandantes, se extendió durante las giras Dangerous e HIStory.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
Durante más de 25 años, los Cascio testificaron públicamente su inocencia, acompañaron al cantante en sus momentos más difíciles y declararon en su favor durante el proceso penal de 2005.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
Tras el estreno del documental Leaving Neverland en 2019, los hermanos negociaron un acuerdo económico con el patrimonio del cantante por el que recibieron 690 mil dólares anuales durante cinco años, pacto que ahora buscan impugnar.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
Su abogado Howard King exige 200 millones de dólares y califica ese arreglo previo de ilegal y coercitivo.

Foto: Instagram | @michaeljackson
El conflicto escaló en julio de 2024, cuando otro miembro de la familia reclamó 213 millones y amenazó con divulgar información que podría haber afectado la venta del 50% del catálogo musical a Sony, cerrada ese año por 600 millones de dólares.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
El juez fijó una audiencia de seguimiento para este jueves 5 de marzo.

Foto: Instagram | @michaeljackson
El abogado del patrimonio de Jackson, Marty Singer, calificó la demanda como una apropiación desesperada de efectivo.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
La familia conoció a Jackson a mediados de los años ochenta, cuando el artista comenzó a pasar largas temporadas en su casa de Nueva Jersey, y con el tiempo se convirtieron en su llamada "segunda familia".

 Foto: Instagram | @michaeljackson
El cantante murió el 25 de junio de 2009.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
