Las memorias de Virginia Giuffre llegan en español: El libro que hundió al expríncipe Andrés

Estructurado en cinco partes y 36 capítulos, el relato sigue un orden cronológico que arranca cuando Giuffre tenía 15 años y fue agredida por primera vez en Miami a punta de pistola. Desde ese punto de quiebre, el libro construye la historia de cómo una adolescente en situación de vulnerabilidad fue captada por Ghislaine Maxwell —novia y colaboradora del financiero pedófilo Jeffrey Epstein, condenada en 2022 a 20 años de prisión por tráfico sexual— durante una visita al club Mar-a-Lago del entonces empresario, hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump.