Las memorias de Virginia Giuffre llegan en español: El libro que hundió al expríncipe Andrés

La editorial Planeta publicará las memorias póstumas de Virginia Giuffre, la mujer cuya denuncia sacudió los cimientos de la monarquía británica y dejó al descubierto los mecanismos del mayor escándalo de abuso sexual de la élite en décadas.
Giuffre llevaba dos años trabajando en el libro que sabía que marcaría el punto final de su historia. No de su silencio —ese ya lo había roto mucho antes—, sino de su necesidad de dejar constancia escrita, con nombres y fechas, de todo lo que vivió desde los quince años.
"La chica de nadie" se publica el próximo 3 de junio en España y Latinoamérica bajo el sello de la editorial Planeta, meses después de que su edición en inglés, Nobody's Girl, llegara a las librerías en octubre del año pasado.
Giuffre no llegó a ver ese lanzamiento, pues se quitó la vida en abril de 2025.
El libro, coescrito junto a la periodista Amy Wallace, lleva por subtítulo "Mi historia de supervivencia y lucha por la justicia", y la propia Giuffre lo dedicó a sus "hermanas supervivientes y a cualquiera que haya sufrido abuso sexual".
Planeta lo define como "un documento humano excepcional" que despoja de artificios el caso Epstein-Maxwell para ir a la raíz del asunto: una infancia fracturada por la vulnerabilidad y la mecánica psicológica del abuso. El libro ya superó el medio millón de ejemplares vendidos en su versión original y fue traducido a más de veinte idiomas.
Estructurado en cinco partes y 36 capítulos, el relato sigue un orden cronológico que arranca cuando Giuffre tenía 15 años y fue agredida por primera vez en Miami a punta de pistola. Desde ese punto de quiebre, el libro construye la historia de cómo una adolescente en situación de vulnerabilidad fue captada por Ghislaine Maxwell —novia y colaboradora del financiero pedófilo Jeffrey Epstein, condenada en 2022 a 20 años de prisión por tráfico sexual— durante una visita al club Mar-a-Lago del entonces empresario, hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Las páginas más explosivas políticamente son las que involucran al expríncipe Andrés de Inglaterra.
Giuffre sostiene en sus memorias que mantuvo relaciones sexuales con él al menos en tres ocasiones, y sitúa el primer encuentro en marzo de 2001, cuando ella tenía 17 años, en el apartamento de Maxwell en Londres.
El entonces duque de York siempre negó los hechos, aunque en 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial con Giuffre que la prensa británica estimó entre 10 y 12 millones de libras para evitar un juicio en suelo estadounidense.
El acuerdo no implicó reconocimiento de culpa, pero su impacto en la imagen de la Casa Real fue devastador.
Su hermano, el rey Carlos III, ya le había retirado en octubre de ese año todos sus títulos y honores militares. La caída del príncipe no terminó ahí: el pasado 19 de febrero fue detenido bajo sospecha de haber filtrado información sensible al propio Epstein.