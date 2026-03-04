  1. Inicio
  2. · Sucesos

Mediante cámaras buscan al homicida de "Macarena" en San Pedro Sula

Jorge Rodríguez Rivera fue ultimado a balazos presuntamente al defenderse de un asalto

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 06:14
Mediante cámaras buscan al homicida de Macarena en San Pedro Sula

La DPI recopiló varios videos de cámaras en el barrio Santa Anita, donde ocurrió el ataque.

 Foto: EL HERALDO.

San Pedro Sula, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) seguía ayer realizando las diligencias para dar con el responsable de matar a un vendedor de carros la mañana del lunes en la 2 calle, entre la 7 y 8 avenida, del barrio Santa Anita de esta ciudad.

La víctima de este caso es Jorge Francisco Rodríguez Rivera, de 44 años de edad, ultimado a balazos presuntamente al defenderse de un asalto cuando caminaba hacia su trabajo.

Osman Javier Escobar fue asesinado por no pagar 3 mil lempiras en Choloma

Según indicaron agentes que trabajan en el caso, en la zona hay varias cámaras de seguridad, mediante las cuales buscan indicios para poder identificar al homicida y de esa forma detenerlo.

Hasta ayer no revelaron mayores detalles de la investigación. Si en efecto el crimen ocurrió por un asalto y si ya tenían pista del responsable.

Familiares de la víctima dijeron que esperaban que se hiciera justicia y que se detuviera al criminal.

"Te amaré toda la vida": esposo de Stephany Elvir comparte su historia de amor tras su muerte

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias