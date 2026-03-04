Mediante cámaras buscan al homicida de "Macarena" en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) seguía ayer realizando las diligencias para dar con el responsable de matar a un vendedor de carros la mañana del lunes en la 2 calle, entre la 7 y 8 avenida, del barrio Santa Anita de esta ciudad.

La víctima de este caso es Jorge Francisco Rodríguez Rivera, de 44 años de edad, ultimado a balazos presuntamente al defenderse de un asalto cuando caminaba hacia su trabajo.