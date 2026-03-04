Mediante cámaras buscan al homicida de "Macarena" en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) seguía ayer realizando las diligencias para dar con el responsable de matar a un vendedor de carros la mañana del lunes en la 2 calle, entre la 7 y 8 avenida, del barrio Santa Anita de esta ciudad.
La víctima de este caso es Jorge Francisco Rodríguez Rivera, de 44 años de edad, ultimado a balazos presuntamente al defenderse de un asalto cuando caminaba hacia su trabajo.
Según indicaron agentes que trabajan en el caso, en la zona hay varias cámaras de seguridad, mediante las cuales buscan indicios para poder identificar al homicida y de esa forma detenerlo.
Hasta ayer no revelaron mayores detalles de la investigación. Si en efecto el crimen ocurrió por un asalto y si ya tenían pista del responsable.
Familiares de la víctima dijeron que esperaban que se hiciera justicia y que se detuviera al criminal.