Air Supply en Honduras: Siete canciones imprescindibles de su historia musical

Tegucigalpa, Honduras.- Las canciones de Air Supply han vivido durante décadas en radios, salas familiares y reuniones donde alguien, en algún momento, pidió bajar la voz para poder escuchar mejor la música. Ahora, con medio siglo de carrera encima, Graham Russell y Russell Hitchcock regresan al país el próximo sábado 7 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa, en el marco de su gira 50th Anniversary Celebration. La demanda fue tal que las categorías Experiencia BAC Plus, Experiencia BAC y Air Supply Lovers agotaron sus entradas; a la fecha de cierre de esta edición, únicamente quedaban boletos disponibles en gradería, que puede comprar a través de la plataforma Eticket, por un precio de L1,652.

Instagram

Antes de esa noche, vale detenerse en lo que ha hecho de este dúo uno de los más vendidos en la historia del soft rock. Estas son las siete canciones que definieron su carrera: All Out of Love (1980)

Publicada en el álbum Lost in Love, esta balada alcanzó el número dos en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y colocó a Air Supply en la conversación global del pop romántico. La escribió Graham Russell durante una gira, en un cuarto de hotel, y con ella el dúo dejó de ser una promesa para convertirse en un fenómeno.

En el concierto del 7 de marzo, cerrará el encore, es decir que será lo último que el público hondureño escuche esa noche. Lost in Love (1980)

El primer gran éxito internacional del dúo también fue el título de su álbum debut en el mercado norteamericano. Llegó al número tres en Estados Unidos y dio inicio a una racha de siete sencillos consecutivos dentro del top cinco del Billboard, un logro que muy pocos artistas han alcanzado en toda la historia de la industria musical. The One that You Love (1981)

Fue su único número uno en el Billboard Hot 100. Russell Hitchcock lleva más de cuatro décadas interpretándola en vivo, y aún hoy genera en el público una respuesta casi instintiva. Su melodía ascendente y su letra sobre el amor que permanece la han convertido en uno de los temas más reconocibles del soft rock de los años ochenta. Making Love Out of Nothing at All (1983)

Escrita por Jim Steinman, el mismo compositor detrás de varios de los grandes éxitos de Meat Loaf, esta canción tiene una arquitectura musical diferente al resto del catálogo de Air Supply.

Es más dramática, más extensa, construida sobre capas que van creciendo hasta un clímax que pocas baladas de la época lograron alcanzar. En la gira actual, cierra el set principal antes del encore. Even the Nights are Better (1982)

Alcanzó el número cinco en el Billboard Hot 100 y es, para muchos fanáticos, la canción que mejor representa el sonido cálido y accesible que hizo del dúo un nombre familiar en todo el mundo. Forma parte del repertorio constante de la gira y suena en los primeros minutos del show. Two Less Lonely People in the World (1982)

Incluida en la banda sonora de la película Young Doctors in Love, esta canción llegó al número six en Estados Unidos y mostró otra faceta del dúo, más esperanzadora, construida alrededor de la idea del encuentro amoroso como un punto de llegada. En el concierto, aparecería en la segunda mitad del espectáculo, justo cuando la temperatura emocional de la sala ya es difícil de contener. Without You (1991)