Kapo: quién es y cómo se volvió viral en la música urbana

El artista colombiano que dominó las listas de Billboard con Ohnana y UWAIE llegará a Honduras el próximo 21 de marzo para el Party del Verano

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 11:43
1 de 10

Juan David Loaiza Sepúlveda creció en El Cabuyal, un pequeño municipio del Valle del Cauca donde la música popular era el único idioma sonoro disponible.

Foto: Instagram
2 de 10

Allí, con diez años, empezó a cantar en tiendas y parqueaderos de camioneros a cambio de monedas.

Foto: Instagram
3 de 10

Nadie le habría augurado entonces que, dos décadas después, firmaría bajo el nombre artístico de Kapo y colocaría dos canciones de forma simultánea en el Billboard.

 Foto: Instagram
4 de 10

El camino no fue recto. A los 16 años vendió su motocicleta para mudarse a Bogotá, grabar un video musical y financiar una pequeña gira promocional.

 Foto: Instagram
5 de 10

Participó varias veces en el programa de imitación Yo Me Llamo, fue corista del artista dominicano Mr. Saik durante dos años y firmó en 2019 con La Industria Inc., el sello de Nicky Jam y Manuel Turizo. El éxito local llegó, pero el internacional se resistía.

 Foto: Instagram
6 de 10

El punto de inflexión fue un viaje a Jamaica. Después de visitar el museo de Bob Marley y atravesar un desamor, Kapo entró a un campamento musical con el artista de dancehall Lion Fiyah y el colombiano Gangsta.

 Foto: Instagram
7 de 10

De ese encuentro nació Ohnana, una palabra que en su propio dialecto inventado, el Owahúca, significa confía, todo va a estar bien. Lanzada en junio de 2024, la canción alcanzó el número 21 en el Hot Latin Songs de Billboard y el número 60 en el Billboard Global 200.

 Foto: Instagram
8 de 10

Simultáneamente, UWAIE, su siguiente sencillo, que en Owahúca significa estoy enamorado de ti, debutó en el número 35 del Hot Latin Songs y acumuló más de un millón de creaciones de video en TikTok antes de que se cumpliera una semana de su lanzamiento.

 Foto: Instagram
9 de 10

El Owahúca no es un ejercicio de marketing. Kapo lo describe como un sistema de nomenclatura emocional: los títulos de sus canciones nacen de lo que le hace sentir cada tema, no de una decisión racional.

Foto: Instagram
10 de 10

El artista prepara para 2025 su segundo álbum, nuevas colaboraciones con Maluma y J Balvin, y una agenda de conciertos que ya incluye a Honduras el próximo 21 de marzo, como parte del Party del Verano.

 Foto: Instagram
