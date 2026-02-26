Kapo: quién es y cómo se volvió viral en la música urbana

Juan David Loaiza Sepúlveda creció en El Cabuyal, un pequeño municipio del Valle del Cauca donde la música popular era el único idioma sonoro disponible.
Allí, con diez años, empezó a cantar en tiendas y parqueaderos de camioneros a cambio de monedas.
Nadie le habría augurado entonces que, dos décadas después, firmaría bajo el nombre artístico de Kapo y colocaría dos canciones de forma simultánea en el Billboard.
El camino no fue recto. A los 16 años vendió su motocicleta para mudarse a Bogotá, grabar un video musical y financiar una pequeña gira promocional.
Participó varias veces en el programa de imitación Yo Me Llamo, fue corista del artista dominicano Mr. Saik durante dos años y firmó en 2019 con La Industria Inc., el sello de Nicky Jam y Manuel Turizo. El éxito local llegó, pero el internacional se resistía.
El punto de inflexión fue un viaje a Jamaica. Después de visitar el museo de Bob Marley y atravesar un desamor, Kapo entró a un campamento musical con el artista de dancehall Lion Fiyah y el colombiano Gangsta.
De ese encuentro nació Ohnana, una palabra que en su propio dialecto inventado, el Owahúca, significa confía, todo va a estar bien. Lanzada en junio de 2024, la canción alcanzó el número 21 en el Hot Latin Songs de Billboard y el número 60 en el Billboard Global 200.
Simultáneamente, UWAIE, su siguiente sencillo, que en Owahúca significa estoy enamorado de ti, debutó en el número 35 del Hot Latin Songs y acumuló más de un millón de creaciones de video en TikTok antes de que se cumpliera una semana de su lanzamiento.
El Owahúca no es un ejercicio de marketing. Kapo lo describe como un sistema de nomenclatura emocional: los títulos de sus canciones nacen de lo que le hace sentir cada tema, no de una decisión racional.
El artista prepara para 2025 su segundo álbum, nuevas colaboraciones con Maluma y J Balvin, y una agenda de conciertos que ya incluye a Honduras el próximo 21 de marzo, como parte del Party del Verano.