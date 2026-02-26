  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Exnovia demanda al actor Crispin Glover por agresión, fraude y retención ilegal

Crispin Glover, conocido por su papel en "Volver al futuro", afronta una demanda civil en California interpuesta por una expareja que lo acusa de haberla "retenido y explotado"

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 08:06
Exnovia demanda al actor Crispin Glover por agresión, fraude y retención ilegal
1 de 8

Una mujer identificada en documentos judiciales como Jane Doe ha interpuesto una demanda civil contra el actor Crispin Glover, conocido por interpretar a George McFly en "Volver al futuro", de 61 años, ante el Tribunal Superior de California en el condado de Los Ángeles.

 Foto: Instagram
Exnovia demanda al actor Crispin Glover por agresión, fraude y retención ilegal
2 de 8

Los cargos incluyen agresión, fraude, desalojo ilegal, denuncia falsa ante la policía y causación intencional de angustia emocional.

 Foto: Instagram
Exnovia demanda al actor Crispin Glover por agresión, fraude y retención ilegal
3 de 8

Según el escrito de la demanda, Glover contactó a la mujer, residente en el Reino Unido, y la persuadió para que abandonara su hogar y sus pertenencias con la promesa de un trabajo como asistente en la industria del entretenimiento y un lugar donde vivir en Los Ángeles.

 Foto: Instagram
Exnovia demanda al actor Crispin Glover por agresión, fraude y retención ilegal
4 de 8

Al llegar, la situación fue, según alega, radicalmente distinta a lo acordado.

 Foto: Instagram
Exnovia demanda al actor Crispin Glover por agresión, fraude y retención ilegal
5 de 8

El documento describe que Glover habría intentado controlar sus movimientos y someterla a sus exigencias.

 Foto: Instagram
Exnovia demanda al actor Crispin Glover por agresión, fraude y retención ilegal
6 de 8

Cuando la mujer se negó a continuar en esas condiciones, el actor la habría expulsado de la vivienda de manera ilegal. Al intentar recuperar sus pertenencias y sus gatos, la demandante afirma que Glover la agredió físicamente, llegando a sujetarla del cuello. La demanda incluye fotografías de las lesiones como prueba.

 Foto: Instagram
Exnovia demanda al actor Crispin Glover por agresión, fraude y retención ilegal
7 de 8

Glover, a través de su representante, rechazó las acusaciones con contundencia. Según la versión de su equipo, el 2 de marzo de 2024 fue el propio actor quien sufrió una agresión no provocada en su domicilio, llamó a la policía y fue la mujer quien resultó detenida.

 Foto: Instagram
Exnovia demanda al actor Crispin Glover por agresión, fraude y retención ilegal
8 de 8

Añaden que tanto el informe policial como la orden de alejamiento solicitada por Glover respaldan su relato. La demandante solicita un juicio con jurado para determinar los daños y pide además que los honorarios de su abogada sean sufragados por el demandado.

 Foto: Instagram
Cargar más fotos