Exnovia demanda al actor Crispin Glover por agresión, fraude y retención ilegal

Una mujer identificada en documentos judiciales como Jane Doe ha interpuesto una demanda civil contra el actor Crispin Glover, conocido por interpretar a George McFly en "Volver al futuro", de 61 años, ante el Tribunal Superior de California en el condado de Los Ángeles.
Los cargos incluyen agresión, fraude, desalojo ilegal, denuncia falsa ante la policía y causación intencional de angustia emocional.
Según el escrito de la demanda, Glover contactó a la mujer, residente en el Reino Unido, y la persuadió para que abandonara su hogar y sus pertenencias con la promesa de un trabajo como asistente en la industria del entretenimiento y un lugar donde vivir en Los Ángeles.
Al llegar, la situación fue, según alega, radicalmente distinta a lo acordado.
El documento describe que Glover habría intentado controlar sus movimientos y someterla a sus exigencias.
Cuando la mujer se negó a continuar en esas condiciones, el actor la habría expulsado de la vivienda de manera ilegal. Al intentar recuperar sus pertenencias y sus gatos, la demandante afirma que Glover la agredió físicamente, llegando a sujetarla del cuello. La demanda incluye fotografías de las lesiones como prueba.
Glover, a través de su representante, rechazó las acusaciones con contundencia. Según la versión de su equipo, el 2 de marzo de 2024 fue el propio actor quien sufrió una agresión no provocada en su domicilio, llamó a la policía y fue la mujer quien resultó detenida.
Añaden que tanto el informe policial como la orden de alejamiento solicitada por Glover respaldan su relato. La demandante solicita un juicio con jurado para determinar los daños y pide además que los honorarios de su abogada sean sufragados por el demandado.