Bridgerton rompe con su fórmula romántica en la temporada 4 con la muerte de un personaje clave

La cuarta temporada de Bridgerton, disponible en Netflix, reserva su momento más sombrío para Francesca (Hannah Dodd), hasta ahora una de las Bridgerton que menor protagonismo había acumulado.
Su esposo, Lord John Stirling (Victor Alli), muere de forma repentina tras quejarse de un leve dolor de cabeza, en lo que constituye el primer fallecimiento de un personaje relevante en la historia de la serie.
La escena no apela al melodrama. Stirling se retira a descansar con la promesa de que Francesca lo despierte más tarde.
Cuando ella acude, ya es demasiado tarde. La sencillez del momento amplifica su peso dramático.
Este giro no es un capricho del guion. En la novela When He Was Wicked, de Julia Quinn, en la que se basa la temporada, John muere de un aneurisma y Francesca termina enamorándose del primo de su difunto esposo, Michael.
La producción ha actualizado al personaje: en pantalla, Michael se convierte en Michaela, interpretada por Masali Baduza, cuya presencia ya se hace notar durante los episodios del duelo.
La muerte llega envuelta en una segunda pérdida. Francesca creyó durante un tiempo estar embarazada; poco después descubre que no es así. Dos ausencias simultáneas que la dejan sin los dos futuros que había empezado a imaginar.
El resto de la familia reacciona con la mezcla de torpeza y ternura que caracteriza a los Bridgerton. Benedict (Luke Thompson) pronuncia unas palabras en el funeral en las que destaca la integridad de su cuñado y su devoción por Francesca
. Sophie (Yerin Ha), aún recién llegada a la familia y protagonista principal de esta temporada junto a Benedict, encuentra en el dolor de Francesca un eco del suyo propio: también perdió a su padre, también se aferró a los detalles más insignificantes del funeral para no derrumbarse.
La quinta temporada no tiene protagonista confirmado, pero la trayectoria narrativa apunta con claridad hacia Francesca.