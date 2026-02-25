¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?

Todo parece indicar que la ex Miss Universo nicaragüense Sheynnis Palacios es nuevamente una mujer soltera.
Fue en septiembre de 2024 que Palacios hizo oficial su relación con Carlos Gómez, el exbeisbolista y ahora coach de celebridades venezolano, tras meses de rumores sobre su vínculo amoroso.
El ocultamiento de la relación fue por los compromisos de Palacios con la organización Miss Universo. En la recta final de su reinado, finalmente reveló su relación.
Desde entonces, la pareja se mostró muy unida, pese a las críticas de los internautas que consideraron que Gómez se estaba colgando de la fama de la Miss Universo.
Pese a las críticas, Gómez fue quien más publicó fotos de ambos en su Instagram, Palacios se limitó a interactuar con "me gusta" y comentarios que dejaban ver el amor que se tenían.
No obstante, hace unos meses esa interacción se fue apagando, ya no había comentarios ni reacciones con el corazón de la red social.
Y lo que avivó los rumores fue que Sheynnis dejó de seguir a su novio, por lo que se encendieron las alarmas de que había pasado a la categoría de "ex".
¿Cuáles fueron las razones de la ruptura? Ninguno de los dos ha dicho nada al respecto.
Pero la ex Miss Universo ha publicado en sus historias algunos contenidos que dejan pistas.
"Llevar a una persona al límite mental y luego culparla por tus acciones te hace un narcisista, punto y final", dicta un posteo de Palacios en su Instagram, compartido de otra cuenta.
"Nunca confíes en un hombre que se molesta por tu reacción a sus acciones. Él te hiere, tú respondes y, de repente, tú eres el problema, eso es manipulación", señala otra publicación.
Por otra parte, en el programa "Hoy día", de Telemundo, se habló de la situación, y la presentadora dominicana Chiky Bombón dijo que la relación se terminó hace meses porque Gómez le fue infiel a Palacios con una antigua novia.