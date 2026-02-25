  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?

El termómetro de las relaciones de los famosos es Instagram, y ese indicio es clave: Sheynnis Palacios dejó de seguir a Carlos Gómez, y se habla de una infidelidad

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 16:09
¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?
1 de 12

Todo parece indicar que la ex Miss Universo nicaragüense Sheynnis Palacios es nuevamente una mujer soltera.

 Foto: Instagram Carlos Gómez
¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?
2 de 12

Fue en septiembre de 2024 que Palacios hizo oficial su relación con Carlos Gómez, el exbeisbolista y ahora coach de celebridades venezolano, tras meses de rumores sobre su vínculo amoroso.

 Foto: Instagram de Sheynnis Palacios
¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?
3 de 12

El ocultamiento de la relación fue por los compromisos de Palacios con la organización Miss Universo. En la recta final de su reinado, finalmente reveló su relación.

 Foto: Instagram de Sheynnis Palacios
¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?
4 de 12

Desde entonces, la pareja se mostró muy unida, pese a las críticas de los internautas que consideraron que Gómez se estaba colgando de la fama de la Miss Universo.

 Foto: Instagram Carlos Gómez
¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?
5 de 12

Pese a las críticas, Gómez fue quien más publicó fotos de ambos en su Instagram, Palacios se limitó a interactuar con "me gusta" y comentarios que dejaban ver el amor que se tenían.

 Foto: Instagram Carlos Gómez
¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?
6 de 12

No obstante, hace unos meses esa interacción se fue apagando, ya no había comentarios ni reacciones con el corazón de la red social.

 Foto: Instagram de Sheynnis Palacios
¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?
7 de 12

Y lo que avivó los rumores fue que Sheynnis dejó de seguir a su novio, por lo que se encendieron las alarmas de que había pasado a la categoría de "ex".

 Foto: Instagram Carlos Gómez
¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?
8 de 12

¿Cuáles fueron las razones de la ruptura? Ninguno de los dos ha dicho nada al respecto.

Foto: Instagram de Sheynnis Palacios
¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?
9 de 12

Pero la ex Miss Universo ha publicado en sus historias algunos contenidos que dejan pistas.

Foto: Instagram de Sheynnis Palacios
¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?
10 de 12

"Llevar a una persona al límite mental y luego culparla por tus acciones te hace un narcisista, punto y final", dicta un posteo de Palacios en su Instagram, compartido de otra cuenta.

 Foto: Instagram de Sheynnis Palacios
¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?
11 de 12

"Nunca confíes en un hombre que se molesta por tu reacción a sus acciones. Él te hiere, tú respondes y, de repente, tú eres el problema, eso es manipulación", señala otra publicación.

 Foto: Instagram Carlos Gómez
¿Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron su relación?
12 de 12

Por otra parte, en el programa "Hoy día", de Telemundo, se habló de la situación, y la presentadora dominicana Chiky Bombón dijo que la relación se terminó hace meses porque Gómez le fue infiel a Palacios con una antigua novia.

 Foto: Instagram de Sheynnis Palacios
Cargar más fotos